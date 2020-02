L'Eurostar en retard? C'est la faute aux voies, pas au Brexit

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Certains trains Eurostar circulant samedi matin entre Londres et l'Europe continentale ont subi des retards importants en raison de travaux dans le tunnel sous la Manche et de problèmes sur les voies, et non du Brexit intervenu dans la nuit, a déclaré la société.

Des liaisons Londres-Paris ont enregistré plus de deux heures de retard sur un trajet normalement effectué en deux heures et demie, selon le site de la société. Les Londres-Bruxelles ont aussi été affectés.

Le service clients d'Eurostar a démenti sur les réseaux sociaux tout lien entre ces retards et le Brexit intervenu à minuit, qui aurait pu perturber les transports si le Royaume-Uni était sorti de l'Union européenne sans accord.

Ces contretemps sont le résultat de "travaux d'ingénierie qui se sont prolongés dans le tunnel sous la Manche et de problèmes techniques sur les voies", a indiqué la société.

Eurotunnel a fait savoir que le transport des voitures et des camions qu'il assure par train entre Folkestone et Calais n'avait en revanche pas été affecté par ces problèmes.

(David Milliken, version française Tangi Salaün)