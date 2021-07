L'Europe va dévoiler un vaste plan d'action en matière de changement climatique

Crédit photo © Reuters

par Kate Abnett

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne dévoilera mercredi son plan de lutte contre le changement climatique le plus ambitieux à ce jour, visant à traduire en actions concrètes les objectifs écologiques.

La Commission européenne présentera en détail comment les pays membres de l'UE peuvent atteindre leur objectif commun de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030.

Cet objectif implique une hausse du coûts des émissions de carbone pour le chauffage, le transport et la production manufacturière, la taxation des carburants à forte teneur en carbone utilisés dans l'aviation et le transport maritime, qui n'étaient pas taxés auparavant, et la facturation aux importateurs, à la frontière, du carbone qu'ils ont émis pour fabriquer des produits tels que le ciment et l'acier à l'étranger.

"Ce sera le plus grand ensemble de propositions sur le changement climatique de notre temps", a annoncé Jytte Guteland, la députée européenne qui a été la principale négociatrice du Parlement européen sur les objectifs climatiques.

Les mesures doivent être approuvées par les Etats membres du Parlement européen. Elles feront face à l'influence des lobbies de certains secteurs industriels, des Etats membres les plus pauvres, qui souhaitent protéger leurs citoyens contre les hausses de prix, et des pays les plus polluants, confrontés à une transition plus coûteuse.

(version française Camille Raynaud)