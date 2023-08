L'Europe termine sur une note hésitante, inquiétudes sur la Chine et les Etats-Unis

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé sur une note hésitante lundi, dans un contexte d'inquiétudes concernant l'économie chinoise et la trajectoire des taux américains. À Paris, le CAC 40 a avancé de 0,47% à 7.198,06 points, tandis que le Dax allemand s'est octroyé 0,19% et que le Footsie britannique est resté stable. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une progression de 0,28%, contre 0,11% pour le FTSEurofirst 300 et un Stoxx 600 stable.La banque centrale chinoise n'a pas apporté le soutien attendu par les marchés à son économie, ayant baissé son taux de prêts à un an de 10 points de base, contre un consensus à 15 points de base, et a laissé inchangé son taux à 5 ans. La décision intervient alors que la crise de la dette sur le secteur immobilier s'aggrave, puisque des promoteurs auparavant jugés solides, comme Country Garden, sont confrontés à des difficultés de financements, et qu'un groupe fiduciaire exposé à l'immobilier a dû interrompre la semaine dernière le versement de ses coupons sur ses produits d'investissement. Les marchés s'inquiètent par ailleurs de la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux: si cette solidité peut faire espérer un atterrissage en douceur de l'activité, elle pourrait aussi convaincre la Réserve fédérale de relever de nouveau ses taux. Le gouverneur de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera vendredi sur l'économie américaine dans le cadre de la réunion de Jackson Hole, qui sera suivie de près par les investisseurs. Les actions américaines seront par ailleurs attentives aux résultats de Nvidia, attendus mercredi, le fabricant de puces ayant été l'un des principaux contributeurs à la performance des actifs risqués cette année. Toute déception sur les résultats du groupe pourrait donc peser sur les actions. VALEURS Le secteur automobile affiche la meilleure performance sectorielle du Stoxx 600, en hausse de 1,11%, soutenu par Continental qui envisage la vente de sa division automobile actuellement regroupée au sein de ContiTech, selon le magazine Manager. Le groupe allemand a progressé de 5,87% et entraîné Stellantis (1,81%) et Renault (1,88%) dans son sillage, qui ont affiché les meilleures performances du CAC 40. A l'inverse, les inquiétudes sur la trajectoire des taux pèsent sur l'immobilier, qui a affiché la pire performance du Stoxx 600 et recule de 1,95%. Unibail Rodamco a terminé en queue du CAC 40, ayant cédé 1,27% A WALL STREET A l'instar des marchés européens, les marchés américains hésitent dans un contexte de prudence. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un repli de 0,7% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 cédait 0,17% et le Nasdaq Composite avançait de 0,42%. TAUX Les ventes sur les marchés obligataires ont fortement repris lundi, les investisseurs cherchant à se positionner dans l'anticipation de taux directeurs plus élevés. Le rendement du dix ans allemand s'est envolé de 8,5 pb à 2,705%, tandis que celui du taux à deux ans a avancé de 5,8 pb à 3,107%. Le rendement du Treasury à dix ans a bondi de 9,9 pb à 4,3499%, tandis que le taux à deux ans s'est octroyé 5,8 pb à 4,9941%. CHANGES Les marchés de change évoluent avec prudence en amont de Jackson Hole et dans un contexte de baisse d'appétit au risque, le dollar grignotant 0,08% face à un panier de devises de référence. L'euro avance de 0,12% à 1,0886 dollar. La livre sterling abandonne 0,02% à 1,2732 dollar. PÉTROLE Le brut progresse modestement, les marchés cherchant une direction entre baisses de production et inquiétudes sur l'état de la demande chinoise. Le Brent grignote 0,64% à 85,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,97% à 82,04 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)