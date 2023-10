L'Europe termine mitigée dans un contexte d'attentisme

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé hésitantes mercredi dans un contexte dense en évènements et en résultats d'entreprises, avant des réunions de politiques monétaires cruciales pour la suite de l'année. À Paris, le CAC 40 a pris 0,31% à 6 915,07 points, tandis que le Dax allemand a fait du surplace et le Footsie britannique a progressé de 0,33%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,2%, contre 0,14% pour le FTSEurofirst 300 et un Stoxx 600 stable. La saison des résultats bat son plein des deux côtés de l'Atlantique, et les surprises sur les chiffres contribuent pour beaucoup aux mouvements des indices. L'Europe est ainsi sous la pression de l'effondrement de Worldline, après l'avertissement sur ses bénéfices, tandis que les valeurs technologiques souffrent du ralentissement de la croissance des activités d'informatique dématérialisée d'Alphabet, qui se replie fortement à Wall Street. Pour autant, la prudence demeure sur les marchés qui se positionnent avant plusieurs évènements clés. Jeudi, la Banque centrale européenne décidera de relever ou non ses taux. Si les marchés tablent sur un maintient des taux à leur niveau actuel, les investisseurs écouteront avec attention les commentaires de l'institution, alors que le conflit au Moyen-Orient et l'affaissement de l'activité en Europe confirmée mercredi par les chiffres du crédit compliquent les perspectives d'inflation. Désormais, la durée pendant laquelle les taux seront maintenus à un niveau restrictif importe plus aux marchés que le taux terminal. Par ailleurs, la croissance du PIB aux Etats Unis, publiée jeudi, et l'inflation PCE attendue vendredi donneront une dernière image de l'économie américaine avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, mercredi prochain. AUX VALEURS Worldline s'est effondré en Bourse de 59,24% après avoir abaissé ses objectifs financiers pour 2023 et annoncé un plan de réduction de coûts face à la dégradation de la conjoncture économique. Nexi chute dans le sillage de Worldline et abandonne 13,37%. Kering a décliné de 3,47% après ses résultats trimestriels, durant lesquels le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 4,46 milliards d'euros, une baisse de 9% en données comparables alors que les analystes tablaient sur un recul d'environ 6%. Dassault Systemes a bondi de 7,98% en tête du Stoxx 600 après avoir revu à la hausse mercredi sa prévision de bénéfice par action pour 2023, après une croissance plus rapide que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. ASM International a avancé de 5,91%, parmi les meilleures performances du Stoxx 600, après avoir dépassé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, grâce à une forte contribution du marché chinois. Deutsche Bank a progressé de 8,18% et s'est hissé parmi les meilleures performances du Stoxx 600 après ses résultats trimestriels, la banque ayant fait état d'une baisse de 8% de son bénéfice net au troisième trimestre, moins importante que prévu. A WALL STREET Wall Street hésite à l'heure de la clôture en Europe, Alphabet poussant le secteur de la tech à la baisse, mais la prudence des investisseurs avant la publication d'autres résultats et d'indicateurs en fin de semaine limite les pertes. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une progression de 0,24% pour le Dow Jones, contre une baisse de 0,86% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,5% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements aux Etats-Unis progressent de nouveau après la publication des données sur les prêts hypothécaires, et le retour des pressions à la vente d'acheteurs systématiques. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans avançait de 8,1 pb à 4,9101%, tandis que le taux à deux ans grignotait 3 pb à 5,0915%. Le rendement du dix ans allemand a progressé de 5,9 pb à 2,883%, tandis que celui du taux à deux ans s'est avancé de 2,5 pb à 3,181%. CHANGES Les marchés de change sont stables dans un contexte d'attentisme avant la décision de la BCE, jeudi, et la publication de nouvelles données d'activité aux Etats-Unis jeudi et vendredi. Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se maintient à 1,0587 dollar. La livre sterling recule de 0,16% à 1,2139 dollar. PÉTROLE Le brut avance modérément, inquiet du ralentissement des économies développées, mais soutenu par les tensions au Moyen-Orient. Le Brent avance de 0,78% à 88,76 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 0,47% à 84,13 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)