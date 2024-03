L'Europe termine hésitante une séance attentiste

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ont terminé dispersés une séance sans évènements majeurs, alors que plusieurs rendez-vous importants cette semaine incitent à la prudence. À Paris, le CAC 40 a grignoté 0,28% à 7 956,41 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,11% et le Footsie britannique de 0,55%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,34%, contre une clôture sans direction pour le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600. Le sentiment des investisseurs en zone euro, un indicateur de second ordre publié lundi, a montré que le moral s'améliorait un peu plus que prévu en mars.En zone euro, la réunion de la Banque centrale européenne jeudi sera le principal rendez-vous de la semaine. A lire aussi... "Nous comprenons que la BCE souhaite obtenir des preuves que l’inflation est bien sur une trajectoire descendante conduisant vers son objectif de 2% avant de réduire ses taux directeurs", une trajectoire qui dépend notamment de la productivité et du taux de chômage, explique Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman. "Ces deux variables économiques seront décisives pour confirmer que la baisse actuelle, plus rapide que prévu, du taux d’inflation sera durable, ce qui pourra être vérifié d’ici fin avril". D'ici là, la BCE pourrait s'abstenir de modifier sa politique monétaire, bien que son message pourrait évoluer. La banque centrale américaine pourrait également préciser sa vision de l'économie domestique cette semaine, son président, Jerome Powell, devant s'exprimer mercredi et jeudi devant les corps législatifs. Une salve d'indicateurs sur l'emploi, mercredi et vendredi, permettront aux investisseurs de mesurer la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux. VALEURS BNP Paribas a avancé de 1,99% après l'annonce du lancement de son programme de rachat d'actions pour 2024. Ferrari a reculé de 2,88% après que Citigroup a abaissé sa recommandation de "neutre" à "vendre", citant un ralentissement de la croissance attendue en 2024 pour le constructeur italien de voitures de luxe. Atenor a abandonné 6,77% après que le promoteur immobilier belge a annoncé une perte nette en 2023 plus importante que prévu. L'investisseur en musique Hipgnosis Songs Fund a chuté de 8,24% et atteint un plus bas après avoir annoncé qu'il ne verserait plus de dividendes dans un "avenir prévisible". Softwareone a perdu 1,75% après que ses actionnaires fondateurs aient abandonné l'accord de rachat passé avec Bain Capital. A WALL STREET Wall Street hésite avant de nombreux catalyseurs cette semaine. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,21% pour le Dow Jones, contre 0,25% pour le Nasdaq Composite et un S&P 500 sans direction. TAUX Les rendements progressent aux Etats-Unis avant de nombreux évènements susceptibles d'augmenter la volatilité des marchés. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans prenait 4,3 pb à 4,2248%, contre 06 pb pour le taux à deux ans, à 4,5934%. Le rendement du dix ans allemand a reculé de 1,7 pb à 2,397%. CHANGES La livre et l'euro se renforcent face au billet vert, avant les interventions de Jerome Powell et la publication d'indicateurs cette semaine. Le dollar perd 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,21% à 1,086 dollar. La livre sterling se hisse de 0,36% à 1,2695 dollar. PÉTROLE Le brut s'érode après une décision de l'OPEP+ dimanche sans surprise pour les marchés. Le Brent se replie de 0,51% à 83,12 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décroît de 0,95% à 79,21 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)