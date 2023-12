L'Europe termine en hausse, la BCE déçoit sur les réductions de taux

L'Europe termine en hausse, la BCE déçoit sur les réductions de taux













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, à l'exception du Dax allemand, les principaux indices ayant toutefois réduit leurs gains après que la Banque centrale européenne (BCE), contrairement à la Réserve fédérale américaine la veille, a repoussé les anticipations d'une baisse imminente des taux d'intérêt. À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,59% à 7.575,85 points. Le Footsie britannique a pris 1,33% tandis que le Dax allemand a perdu 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 a pris pour sa part 0,27%, le FTSEurofirst 300 0,68% et le Stoxx 600, après avoir atteint en séance un plus haut niveau depuis près de deux ans, a gagné 0,93%. L'humeur des marchés a changé dans la journée avec la réunion de la BCE, qui a adopté un ton moins accommodant que la Fed sur sa politique monétaire, alors que la banque centrale américaine a signalé mercredi qu'elle s'approchait de la fin, sinon avait déjà bouclé, sa campagne de hausse des taux et que ceux-ci devraient diminuer l'an prochain. Sans surprise, la BCE a choisi jeudi de maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel, à 4,0%, après dix relèvements depuis juillet 2022 et une première pause en octobre. Elle a repoussé encore une fois les espoirs d'une baisse imminente des coûts d'emprunt, réaffirmant qu'ils resteraient à des niveaux record en dépit d'une révision à la baisse de ses prévisions sur l'inflation. La présidente de l'institution, Christine Lagarde, a même précisé qu'aucune baisse des taux n'avait pas été discutée lors de la réunion de la banque centrale. "Lagarde a repoussé l'échéance (...) Des remarques telles que 'nous n'avons pas du tout discuté de baisse des taux' sont un signal assez clair qu'il n'y aura pas de telles mesures au premier trimestre (2024)", a commenté Carsten Brzeski, analyste chez ING. En cette semaine marquée par les décisions des banquiers centraux, la Banque d'Angleterre (BoE), qui a opté pour une nouvelle pause, n'a pas non plus donné d'indication sur le calendrier potentiel de ses baisses de taux, soulignant qu'ils devraient rester élevés pendant "une période prolongée", tandis que la Banque centrale norvégienne a même procédé à une hausse surprise. La Banque nationale suisse (BNS) a pour sa part de nouveau laissé son principal taux directeur inchangé jeudi, poursuivant la pause annoncée lors de sa réunion de novembre. VALEURS L'immobilier européen s'est envolé de 5,67%, la meilleure performance des secteurs du Stoxx 600, soutenu notamment par les annonces de la Fed la veille. Le groupe allemand Vonovia et le suédois SBB ont pris plus de 7% et 15% respectivement, et à Paris, Icade a avancé de 5,7%, Nexity de 9,5% et Unibail Rodamco s'est octroyé 5,5%. Dans le reste des secteurs, Vivendi a pris 9,9% après avoir annoncé réfléchir à une scission de ses activités en trois entités cotées, tandis qu'Air France-KLM a grimpé de 8,9%, la compagnie aérienne ayant revu à la hausse sa perspective de marge opérationnelle pour la période 2026-2028. A Milan, le groupe de luxe Brunello Cucinelli a progressé de 6,8% après avoir revu à la hausse sa prévision de résultats pour l'année écoulée. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones, qui a franchi jeudi brièvement le niveau historique de 37.223 points avec les espoirs d'une baisse prochaine des taux, prenait 0,32%, le Standard & Poor's 500 0,41% et le Nasdaq Composite 0,32%. LES INDICATEURS DU JOUR Les indicateurs économiques communiqués jeudi ont l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, avec des ventes au détail aux Etats-Unis ayant enregistré une hausse inattendue en novembre, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé. En France, l'Insee a abaissé sa prévision de croissance en 2023, s'attendant désormais à une progression du produit intérieur brut (PIB) de 0,8% contre 0,9% auparavant, tout en soulignant que le pays devrait échapper à une récession en fin d'année. CHANGES Le dollar décline face à la majorité des devises après la réunion de la Fed. Le billet vert perd ainsi 1,01% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 1,13% à 1,0996 dollar. Le livre sterling progresse pour sa part de 1,2% à 1,2769 dollar. TAUX Les rendements obligataires en zone euro ont diminué, tout en atténuant leur repli, à la suite de la réunion de la BCE et de l'absence d'un horizon clair sur une baisse des coûts d'emprunt. Le rendement du dix ans allemand a perdu plus de 4 pb à 2,126%, et celui du taux à deux ans 9 pb à 2,564%. Le rendement des bons italiens à dix ans a pour sa part fini à 3,812%, en baisse de plus de 12 pb. Aux Royaume-Uni, le rendement des gilts à dix ans a reculé, sous l'effet de la décision de la BoE, avec une perte d'environ 3 pb à 3,801%. Les marchés obligataires américains reculaient sur fonds d'espoirs d'une prochaine baisse des taux par la Fed. Les bons du Trésor américain à dix ans perdaient 12 pb à 3,9058%, et ceux à deux ans chutaient d'environ 14 pb à 4,3381%. PÉTROLE Les prix du pétrole ont fortement progressé, soutenus par la décision de la Fed, qui a affaibli le dollar, et par une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole aux Etats-Unis. Le Brent prend 3,57% à 76,91 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 3,77% à 72,09 dollars CLc1. A SUIVRE VENDREDI: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean Terzian)