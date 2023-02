L'Europe termine en hausse avant l'inflation américaine

L'Europe termine en hausse avant l'inflation américaine













Crédit photo © Reuters

par Diana Mandia (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi avant la publication plus tard dans la semaine des chiffres de l'inflation américaine, un indicateur clé qui devrait apporter des pistes sur la trajectoire des taux d'intérêt des banques centrales dans leur lutte contre la flambée des prix. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,11% à 7.208,59 points, le Footsie britannique a progressé de 0,83% et le Dax allemand de 0,58%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé pour sa part de 1,03%, le FTSEurofirst 300 de 0,95% et le Stoxx 600 de 0,9%. Les chiffres sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus mardi, seront attentivement étudiés dans un contexte d'incertitudes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), après que plusieurs responsables de la banque centralé américaine ont douché l'espoir d'une fin prochaine du cycle de resserrement monétaire de l'institution. Les économistes interrogés par Reuters tablent en moyenne sur une accélération de l'inflation américaine à 0,5% sur un mois en janvier après un recul de 0,1% le mois précédent. Michelle Bowman, membre du Conseil des gouverneurs ("board") de la Fed, a estimé lundi que la banque centrale devrait continuer à augmenter les taux d'intérêt afin de les amener à un niveau suffisamment élevé pour ramener l'inflation au taux cible. "Je m'attends à ce que nous continuions à augmenter le taux des fonds fédéraux parce que nous devons ramener l'inflation à notre objectif de 2% et, pour ce faire, nous devons mieux équilibrer l'offre et la demande", at-elle déclaré lors d'une conférence de l'American Bankers Association en Floride. LES INDICATEURS DU JOUR En Europe, la Commission européenne a relevé lundi sa prévision de croissance pour 2023, qui devrait atteindre 0,9%, et prévoit un ralentissement de l'inflation plus marqué vers la fin de l'année. La hausse des prix pèsera toutefois sur les finances publiques au fil du temps, a dit lundi une étude de la Banque centrale européenne (BCE), la crise énergétique, le ralentissement de la croissance et la rigidité des règles de dépenses ayant déjà affectée la situation budgétaire des gouvernements après un an de forte inflation. Le produit intérieur brut (PIB) en zone euro attendu mardi, les ventes au détail aux Etats-Unis et l'inflation au Royaume-Uni prévues mercredi figurent également au programme d'une semaine riche en indicateurs économiques de premier ordre. VALEURS Aux valeurs, Thales, qui a affiché lundi l'une des plus fortes hausses du CAC 40, a progressé de 2,45% et Saab de 7,36% après que l'Inde a annoncé vouloir plus que tripler ses exportations annuelles de produits de défense pour atteindre 5 milliards de dollars d'ici 2024/25. Airbus a pour sa part fini en hausse de 1,6% après une information de Reuters selon laquelle Air India a scellé une commande historique auprès de l'avionneur européen et de son rival américan Boeing pour plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue. A Paris, le groupe d'Ehpad Orpea a effacé les gains enregistrés en début de séance pour finir en baisse de 16,29%, l'entreprise ayant précisé que le nominal de son action devrait être ramené à 0,20 euro après les augmentations de capital prévues dans le cadre de sa restructuration financière. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, Wall Street évolue en hausse, emmenée par les gains des valeurs technologiques et la baisse des rendements du Trésor, avec le Dow Jones gagnant 0,91%, le Standard & Poor's 500 0,95% et le Nasdaq Composite 1,40%. Meta, la société mère de Facebook, progresse de 3,1% après des informations du Financial Times selon lesquelles le groupe prépare de nouvelles suppressions de postes. CHANGES Le billet vert recule de 0,27% face à un panier de devises de référence avec le retour de l'appétit pour le risque, tandis que l'euro progresse de 0,35% à 1,0712 dollar après avoir touché un plus bas de cinq semaines au tout début de la séance lundi. Le yen chute de 1% face au dollar à 132,72 yen, les cambistes revoyant leurs anticipations sur l'orientation politique de Kazuo Ueda, pressenti pour devenir le prochain gouverneur de la Banque du Japon. La nomination du successeur d'Haruhiko Kuroda est prévue mardi. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui a atteint lundi son plus haut niveau en six semaines, recule désormais de presque deux points de base à 3,72% à l'heure de la clôture des Bourses en Europe. Son équivalent allemand perd 0,4 point de base à 2,373%, après avoir grimpé de plus de 17 points de base la semaine dernière. PÉTROLE Des préoccupations liées à la demande font reculer lundi les prix du pétrole, qui ont bondi vendredi lorsque la Russie a annoncé une réduction de sa production quotidienne de 5% en mars. Le Brent perd 0,23% à 86,19 dollars le baril, et le brut léger américain cède 0,16% à 79,59 dollars le baril. "Les prix du brut s'affaiblissent alors que les négociants en énergie anticipent un affaiblissement potentiel des perspectives de la demande de brut, un rapport crucial sur l'inflation pouvant forcer la Fed à resserrer sa politique de manière beaucoup plus agressive", a déclaré Edward Moya, analyste chez OANDA. "Cette semaine pourrait constituer un moment décisif dans l'évaluation par Wall Street de la gravité de la récession", ajoute-t-il. (Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)