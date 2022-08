L'Europe termine en baisse, les relations sino-américaines pèsent

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, la venue de Nancy Pelosi à Taïwan ravivant les inquiétudes concernant les relations diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis et favorisant l'aversion au risque ainsi que le recul des rendements obligataires.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,42% à 6.409,8 points. Le Footsie britannique a perdu 0,06% et le Dax allemand 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,59%, le FTSEurofirst 300 0,20% et le Stoxx 600 0,32%.

La visite de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, arrivée à Taipei à 22h45 (heure locale( et accueillie par le ministre taïwanais des Affaires étrangères, a été immédiatement dénoncée par Chine, qui la qualifie de "grave violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine".

Les investisseurs suivront de très près la rencontre entre Nancy Pelosi et la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, à Taipei, qui se tiendra mercredi.

Les prises de bénéfices après la forte hausse des marchés actions le mois dernier sont aussi source de préoccupations après la meilleure performance mensuelle du Stoxx 600 en juillet depuis novembre 2020. L'indice a été notamment porté par de bons résultats d'entreprises et l'espoir d'un ralentissement du resserrement monétaire opéré par la Réserve fédérale.

"N'importe quelle source d'inquiétude géopolitique peut conduire les traders a prendre un peu leurs bénéfices après les gains réalisés la semaine dernière", a déclaré Jack DeGan, directeur des investissements chez Harbor Advisory.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom "d'indice de la peur" a atteint 24,31 points, son niveau le plus élevé depuis près d'une semaine.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, la finance et les nouvelles technologies ont accusé les plus grosses pertes à -1,83% et -1,56% respectivement, tandis que le compartiment de l'énergie a pris 0,57%, soutenu par le géant pétrolier BP qui a terminé en hausse (+2,80%) après la publication de son plus important bénéfice trimestriel en 14 ans, l'augmentation de son dividende et le montant de son programme de rachats d'actions.

Le fabricant néerlandais de produits chimiques de spécialité DSM a perdu 3,4%, l'absence de relèvement de ses perspectives de résultats sur l'année et la prise de profits des investisseurs pesant sur sa performance.

Eutelsat Communications a pris quant à lui 5,45%.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en ordre dispersé, le Dow Jones cédant 0,48% avec entre autres Caterpillar en baisse de 3,64% après des ventes trimestrielles décevantes et la suspension de ses opérations en Russie, tandis que le Standard & Poor's 500 étaitn quasiment stable et que le Nasdaq Composite prenait 0,17%.

CHANGES

Le regain de craintes géopolitiques amène les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges, comme les emprunts d'Etat ou le yen.

Le billet vert gagne 2% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro évolue en baisse de 0,64% à 1,0199 dollar.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans gagne plus de quatre points de base à 2,692%.

Celui du Bund allemand à dix ans, à 0,7820%, prend deux points de base.

Outre les relations sino-américaines, un resserrement monétaire moins agressif de la Fed dans les mois à venir alimente les spéculations des marchés qui contribuent au recul des rendements obligataires américains.

PÉTROLE

Le Brent monte de 1,03% à 101,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,91% à 94,74 dollars.

La réunion entre l'Opep et ses alliés, dont la Russie, se tiendra mercredi et selon des sources, ceux-ci devraient confirmer leurs objectifs de production pour septembre bien que les débats pourraient aussi aborder une modeste augmentation de l'offre.

(Rédigé par Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)