L'Europe termine dispersée, les investisseurs circonspects

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé hésitantes mardi, les investisseurs demeurant circonspect avant la publication de plusieurs indicateurs clés cette semaine. À Paris, le CAC 40 a abandonné 0,24% à 7.229,45 points, tandis que le Dax allemand a terminé sans direction marquée et le Footsie britannique a perdu 0,19%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,23%, contre un FTSEurofirst 300 stable et un Stoxx 600 en recul modéré (-0,09%). Les marchés attendent de nouveaux indicateurs cette semaine, qui permettront d'affiner les perspectives d'activité et de politique monétaires essentielles pour les actifs risqués. Mardi, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale sera publié à 19h00 GMT, et pourrait venir éclairer sur les débats qui animent les membres du conseil des gouverneurs de la banque centrale. Les investisseurs seront à l'affût de tout élément confirmant leurs propres anticipations de politique monétaire, qui estiment à 50% la probabilité d'une baisse des taux dès mai de l'année prochaine. "Si les Minutes du FOMC confirment (mardi) soir la lecture dovish (accommodante) du marché, l’indice pourrait tester et battre son plus haut annuel et ainsi embarquer dans son sillage les indices européens qui sous-performent légèrement", estiment les stratégistes de Natixis. L'autre publication clé sera celle des résultats de Nvidia, attendus après la clôture mardi. L'entreprise a contribué à la bonne performance des indices actions aux Etats-Unis cette année, et une bonne surprise sur les résultats et les prévisions de bénéfices pourrait profiter aux actifs risqués. VALEURS LVMH a reculé de 1,89% après l'abaissement de la recommandation d'UBS à "neutre" contre "acheter" sur le groupe de luxe, dont l'objectif de cours est ramené de 829,4 euros à 770 euros. Le compartiment européen du luxe a abandonné 0,59%, Kering perdant 0,93%. Les groupes italiens Salvatore Ferragamo et Moncler ont cédé respectivement 3,33% et 1,28%. Les constructeurs automobiles ont réagi négativement aux chiffres des voitures neuves en Europe en octobre. Renault s'est replié de 3,48%, en queue du CAC 40, Stellantis de 1,79%, Volkswagen de 1,82%, Mercedes de 1,31%, BMW de 2,29%. Monte Dei Paschi Di Siena a chuté de 7,94% après que Rome a cédé lundi soir une participation de 25% dans la banque italienne. Sonova a bondi de 5,39%, le fabricant suisse d'appareils auditifs ayant publié mardi ses résultats trimestriels et anticipé un repli du chiffre d'affaires moins important que prévu par les marchés. Rheinmetall a terminé en progression de 3,69%, le fabricant d'armes allemand prévoyant une meilleure rentabilité d'ici 2026. A WALL STREET Wall Street recule dans un contexte attentiste, avant la publication des résultats de Nvidia et des "minutes" de la Fed. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un repli de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,84% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements ont terminé en baisse dans un contexte de prudence avant la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, et alors que les investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement de l'activité économique des deux côtés de l'Atlantique. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans déclinait de 2,4 pb à 4,3984%, contre 4,3 pb pour le taux à deux ans, à 4,868%. Le rendement du dix ans allemand a cédé 6,2 pb à 2,555%, tandis que celui du taux à deux ans a décru de 4,3 pb à 2,973%. CHANGES Le dollar cherche une direction après les données publiées la semaine précédente, qui font espérer que la Réserve fédérale a terminé ses hausses de taux. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,12% à 1,0925 dollar. La livre sterling se hisse de 0,28% à 1,2539 dollar. PÉTROLE Le brut s'érode dans un contexte d'attentisme avant la prochaine réunion de l'Opep, dimanche. Le Brent recule de 0,44% à 81,96 dollars le baril, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,54% à 77,41 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)