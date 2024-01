L'Europe termine dispersée avant la Fed, malgré le rebond obligataire

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dispersées mercredi, les marchés se positionnant avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale mercredi, et animées par de nombreuses publications de résultats. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,27% à 7.656,75 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,46% et le Footsie britannique de 0,28%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,33%, contre un FTSEurofirst 300 et un Stoxx 600 stables. La prochaine décision de la Fed, qui sera annoncée à 19h00 GMT, constitue le principal évènement de la semaine pour les investisseurs, en attente de nouvelles indications sur la trajectoire de l'économie américaine en 2024. Les stratégistes de LBPAM résument les enjeux d'une réunion attendue sans surprise. "Ces derniers mois, l’inflation a continué à décélérer, ce qui devrait conforter la Fed. Néanmoins, il reste encore difficile de séparer les effets associés à la disparition des facteurs temporaires de ceux qui ne le sont pas. Cette semaine, on verra si la Fed pense que sa bataille contre l’inflation est gagnée ou si elle reste plus prudente", résument les stratégistes. Les marchés ont été également animés par plusieurs indicateurs mercredi. L'inflation en France et en Allemagne ont notamment baissé plus que prévu en janvier, tandis que l'indicateur ADP de créations d'emploi par le privé aux Etats-Unis a progressé moins fortement que prévu début 2024. Les résultats de Microsoft et d'Alphabet, deux des "sept magnifiques" dont la performance a contribué à soutenir les marchés américains en 2024, ont par ailleurs déçu les investisseurs mercredi, faisant pression sur les indices exposés à la technologie. Les investisseurs devront attendre la fin de la semaine pour souffler un peu. Jeudi sera annoncée la prochaine décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, ainsi que l'inflation en zone euro pour janvier, tandis que le rapport mensuel sur l'emploi américain est attendu vendredi. Les résultats d'Apple, Amazon et Meta, trois des "sept magnifiques", seront annoncés jeudi. TAUX Les rendements se sont effondrés des deux côtés de l'Atlantique avant une réunion de politique monétaire américaine attendue accommodante, et après plusieurs indicateurs témoignant du ralentissement de l'inflation européenne et américaine. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans déclinait de 9,4 pb à 3,9634%, contre une chute de 12,8 pb pour le taux à deux ans, à 4,2314%. Le rendement du dix ans allemand a dégringolé de 11,1 pb à 2,162%, tandis que celui du taux à deux ans a reculé de 11,3 à 2,4139%. VALEURS Vivendi a pris 1,60% après l'approbation par son conseil de surveillance du projet de scission de ses activités. Novo Nordisk a annoncé des chiffres meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, et a gagné 3,56%. Les prévisions de GSK ont poussé le titre en hausse de 1,96%, tandis que le quatrième trimestre de Novartis a fait pression sur le cours, qui a terminé en repli de 3,45%. H&M a surpris le marché en annonçant un changement de directeur général sur fond de ralentissement de ses ventes et a perdu 12,37%. Vodafone a cédé 2,08% après l'annonce par le groupe du rejet de la proposition révisée d'Iliad sur la fusion de leurs filiales en Italie. A WALL STREET Wall Street s'affiche mitigée à l'heure de la clôture en Europe, sous la pression de résultats décevants pour les entreprises de la tech et de la prudence des investisseurs avant la prochaine réunion de la Fed. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un Dow Jones stable, contre une baisse de 0,8% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,46% pour le Nasdaq Composite. Microsoft perdait 1,32% et Alphabet 6,18%. CHANGES Le dollar chute avant la prochaine décision de la Réserve fédérale, qui devrait acter la poursuite du processus de désinflation. Le dollar perd 0,2% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,14% à 1,0855 dollar. La livre sterling se renforce de 0,24% à 1,2728 dollar. PÉTROLE Le brut recule sur la séance mais pourrait afficher son premier gain mensuel depuis septembre. L'activité manufacturière en Chine s'est contractée pour le quatrième mois consécutif, selon des données publiées mercredi. Le Brent recule de 1,38% à 81,73 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) fléchit de 2,67% à 75,74 dollars. Sur le mois de janvier, le Brent pourrait progresser de 6,32%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)