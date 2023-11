L'Europe termine à un plus haut de deux mois, confiante sur la trajectoire américaine

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, après des données américaines encourageantes et un effondrement des cours du pétrole. À Paris, le CAC 40 a pris 0,43% à 7.260,73 points, tandis que le Dax allemand s'est octroyé 0,36%. Le Footsie britannique a en revanche reculé de 0,17%, sous la pression du repli de Kingfisher. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,48%, contre 0,3% pour le FTSEurofirst 300 et 0,32% pour le Stoxx 600, à un plus haut depuis deux mois. Les marchés digèrent les derniers indicateurs publiés mercredi aux Etats-Unis, qui font espérer un atterrissage en douceur de l'économie américaine malgré les hausses de taux de la Réserve fédérale. Les nouvelles inscriptions au chômage, les commandes de biens durables et le sentiment du consommateur américain sont tous en ralentissement mais demeurent suffisamment résistants pour permettre d'éviter un affaissement brutal de l'activité. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed n’a par ailleurs pas surpris les marchés, qui continuent de parier que la Fed abaissera ses taux dès juin 2024, certains opérateurs de marché anticipant même que la première baisse de taux pourrait intervenir dès mars. Les marchés d'actions profitent aussi du recul des cours du brut, déclenché par le report de la prochaine réunion de l’OPEP+ prévue initialement pour le 26 novembre. Le repli de la volatilité sur les marchés contribue à leur performance, l’indice de volatilité des marchés d'actions européens ayant touché un plus bas depuis juillet. PÉTROLE Le brut est en nette baisse, la prochaine réunion de l’OPEP+, initialement prévue dimanche, ayant été reportée sans raison au 30 novembre. Des sources ont déclaré à Reuters que ce report était dû à des désaccords sur les niveaux de production actuels de certains membres, notamment africains, et sur l'ampleur des baisses qui en découlerait. Le Brent chute de 3,6% à 79,48 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de-3,77% à 74,84 dollars. VALEURS Le repli du pétrole a pesé sur les valeurs de l’énergie, TotalEnergies terminant lanterne rouge du CAC 40, en recul de 1,75%. L’indice sectoriel a réalisé la pire performance des secteurs du Stoxx 600, se repliant de 1,65%. Elior a annoncé mercredi être de nouveau rentable, ce qui a fait bondir le titre de 6,17% en tête du SBF120, en dépit de prévisions sous les attentes pour l'exercice 2023-2024. Interparfums a grimpé de 5,33%, parmi les meilleures performances du SBF120, le groupe anticipant un chiffre d'affaires pour cette année en progression de 12% à 13%. Casino a abaissé mercredi, pour la seconde fois en un mois, son objectif annuel de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) pour la France, en raison d'un redressement plus lent que prévu de l'activité dans ses hypermarchés et de l'impact de ses investissements. Le titre a perdu 2,12%, parmi les pires performances du SBF120. Kingfisher, propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt, a revu mercredi à la baisse sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois en trois mois et a chuté en queue du Stoxx 600, en recul de 6,98%. L'éditeur britannique de logiciels Sage s'est envolé de 13,32%, en tête du Stoxx 600, à la faveur d'un bond de 18% de son bénéfice d'exploitation annuel. A WALL STREET Wall Street avance prudemment et les volumes d’échanges demeurent limités à la veille de la fête de Thanksgiving, durant laquelle les marchés seront fermés. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une avancée de 0,5% pour le Dow Jones, contre 0,42% pour le Standard & Poor's 500 et 0,54% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements progressent modérément après la publication d’inscriptions au chômage en recul d’une semaine sur l’autre aux Etats-Unis, à rebours des anticipations de marché. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans grignotait 1,5 point de base à 4,4334%, contre 4,7 pb pour le taux à deux ans, à 4,9295%. Le rendement du dix ans allemand a pris 1 pb à 2,567%, tandis que celui à deux ans a avancé de 4 pb à 3,015%. CHANGES Le dollar poursuit son rebond entamé au cours de la dernière séance, les minutes de la Fed suggérant que les taux demeureraient restrictifs encore un certain temps. Le dollar s'octroie 0,46% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,4% à 1,0865 dollar. La livre sterling s'affaisse de 0,63% à 1,2458 dollar. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)