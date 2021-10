L'Europe se cherche une tendance, les matières premières en soutien

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance lundi, entre la hausse des cours des matières premières, qui attisent les craintes liées à l'inflation, et l'attente des résultats de sociétés.

À Paris, le CAC 40 est pratiquement inchangé à 07h35 GMT à 6.558,54 points tandis qu'à Londres, le FTSE 100 gagne 0,3% et qu'à Francfort, le Dax recule de 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,18% alors que le FTSEurofirst 300 grappille 0,08% et que le Stoxx 600 cède 0,14%.

Le prix du baril de pétrole Brent gagne 1,76% au même moment à 83,84 dollars, son plus haut niveau depuis trois ans. Et sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, évolue au plus haut depuis le mois de mai à -0,124%.

Les chiffres de l'emploi américain publiés vendredi, bien qu'inférieurs aux attentes, n'ont pas remis en cause le scénario d'un resserrement progressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale à partir du mois prochain, tout en soulignant les craintes de voir la hausse des salaires favoriser la persistance de l'inflation.

Le marché surveillera mercredi les statistiques des prix à la consommation aux Etats-Unis puis le compte rendu de la dernière réunion de la Fed. La semaine sera par ailleurs animée par le début de la période des publications de résultats avec ceux des grandes banques américaines.

En attendant, les secteurs des matières premières et de l'énergie affichent les meilleures performances du début de séance avec des gains respectifs de 2,09% et 1,41%.

Les groupes miniers Glencore et Rio Tinto prennent respectivement 2,73% et 2,46%.

Les banques profitent quant à elles de la hausse continue des rendements obligataires: leur indice Stoxx prend 0,74% et à Paris, Crédit Agricole (+0,94%), Société générale (+0,71%) et BNP Paribas (+0,81%) figurent dans le peloton de tête du CAC 40.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, Carrefour, qui prenait près de 1% dans les premiers échanges, abandonne désormais 0,78% après les informations sur l'arrêt des discussions avec Auchan, pour des raisons de valorisation entre autres.

De son côté, le groupe britannique de prêt-à-porter en ligne ASOS chute de 14% après avoir lancé un avertissement sur ses résultats et annoncé le départ de son directeur général.

