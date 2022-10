L'Europe retombe dans le rouge, inflation et résultats inquiètent

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en repli vendredi et les marchés d'actions, déjà affectés par la clôture en baisse de Wall Street la veille sur fond de craintes d'une remontée rapide des taux d'intérêt, amplifient leurs pertes à mesure que les investisseurs digèrent une nouvelle salve de résultats mitigés de sociétés.

À Paris, le CAC 40 abandonne 1,63% à 5.987,72 points vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,73% et à Francfort, le Dax reflue de 1,55%.

L'indice EuroStoxx 50 est en repli de 1,6%, le FTSEurofirst 300 de 1,49% et le Stoxx 600 de 1,53%.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice parisien gagne cependant à ce stade 0,96% et le Stoxx 600 paneuropéen, qui a clôturé dans le vert sur quatre des cinq séances dernières, avance de 1,91%.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent une baisse vendredi de 0,43% pour le Dow Jones, de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,97% pour le Nasdaq après une clôture à la baisse jeudi.

Le recul inattendu des inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis et des propos du président de l'antenne de la Fed à Philadelphie, Patrick Harker, ont réveillé les craintes liées au rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale, susceptibles de faire basculer l'économie américaine dans la récession.

A ces craintes s'ajoutent la statistique décevante des ventes au détail au Royaume-Uni qui ont reculé nettement plus que prévu en septembre, de 1,4%, et les incertitudes liées à la crise politique dans le pays après le départ de la Première ministre Liz Truss.

Côté entreprises, les groupes de luxe Kering et de L'Oréal chutent respectivement de 4,29% et 4,48% après leurs publications trimestrielles. Le premier est affecté par sa marque Gucci dont la croissance a été inférieure aux attentes des analystes, tout comme la division luxe du second.. Dans leur sillage, LVMH abandonne 1,59% et Richemont 3,15%.

Dans l'automobile, Renault, qui a fait état vendredi d'une forte hausse de 20,5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, recule de 2,06%, les investisseurs retenant surtout les avertissements du groupe sur la hausse du coût des composants et de l'énergie, ainsi que les tensions dans les chaînes d'approvisionnements. Son concurrent Stellantis cède 2,08%.

Vivendi, en repli de 3,69%, pâtit du recul des ventes de Canal+ et d'Editis.

Dans les baisses spectaculaires, le groupe postal néerlandais PostNL plonge de 11,05% après un "profit warning", tandis qu'Adidas chute de 8,61% pour avoir abaissé ses prévisions financières pour l'ensemble de cette année.

Le reste de la séance sera animée par les résultats aux Etats-Unis de Verizon, American Express ou encore Schlumberger.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)