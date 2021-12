L'Europe rebondit dans le sillage de Wall Street

PARIS, 3 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse vendredi en début de séance, dans le sillage du rebond la veille à Wall Street et dans l'attente d'une salve d'indicateurs économiques dont les PMI des services en Europe et le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,68% à 6.841,75 points vers 08h25 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,63% et à Francfort, le Dax avance de 0,67%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,66%, le FTSEurofirst 300 de 0,57% et le Stoxx 600 de 0,46%.

Le rebond est mené par le secteur du transport et loisirs (+2%) sur des achats à bon compte alors que le compartiment a souffert ces derniers jours des craintes autour de la propagation du variant Omicron du coronavirus SARS-CoV-2. Deutsche Lufthansa gagne 3,61% et TUI AG bondit de 2,684%. Lanterne rouge du Stoxx 600, le fabricant suédois de médicaments Orphan Biovitrum (Sobi) chute de 22,59% après le retrait de l'offre d'achat des fonds Advent et Aurora, qui ont dit n'avoir pas reçu un niveau d'acceptation suffisant. (Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)