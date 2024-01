L'Europe rebondit avec les matières premières avant l'inflation américaine

L'Europe rebondit avec les matières premières avant l'inflation américaine













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes, soutenues par les matières premières, sont orientées à la hausse jeudi en matinée après deux séances d'affilée dans le rouge et avant les chiffres de l'inflation américaine, principale statistique de la semaine. À Paris, le CAC 40 prend 0,6% à 7470,47 points vers 08h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,52% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,68%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,80%, le FTSEurofirst 300 de 0,58% et le Stoxx 600 de 0,65%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,54% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert portée par le rebond des géants technologiques sur fond de détente dans l'obligataire, où le dix ans américain recule encore jeudi de près de quatre points de base, avant la publication des chiffres de l'inflation américaine. Le marché attend avec un optimisme prudent les données à 13h30 GMT sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois de décembre aux Etats-Unis, un indicateur qui pourrait influer sur les décisions à moyen terme de la Réserve fédérale américaine (Fed) dont la prochaine réunion est prévue les 30 et 31 janvier. En Bourse en Europe, la tendance positive est tirée par le rebond des ressources de base (+1,4%) dans le sillage de la hausse des cours de l'or et du cuivre sur fond de dépréciation du dollar, qui cède 0,10% face à un panier de devises internationales. A Paris, OVHcloud avance de 1,01% après avoir confirmé ses perspectives pour 2024 et 2025 à la suite d'une croissance de 12% de ses ventes au premier trimestre. A Londres, Tesco gagne 0,70% à la faveur d'une révision à la hausse de ses perspectives de bénéfice pour la deuxième fois en quatre mois, tandis que Marks & Spencer cède 4,71%, les perspectives incertaines du groupe retenant davantage l'attention que le bond des ventes durant la période incluant Noël, selon des traders. Ailleurs en Europe, le fabricant suisse de vannes industrielles VAT Group prend 2,7% après avoir fait état de commandes plus importantes que prévu au quatrième trimestre. Le groupe suédois de facturation électronique et de solutions de fiscalité Pagero bondit de 15,56% en réaction à une offre de rachat de 6,4 milliards de couronnes (environ 570,9 millions d'euros) de Thomson Reuters. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)