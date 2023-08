L'Europe rebondit avec les banques

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes rebondissent mercredi en début de séance avec le secteur bancaire. À Paris, le CAC 40 gagne 1,08% à 7.348,23 points vers 07h13 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,59% et à Francfort, le Dax avance de 0,8%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse 0,94%, le FTSEurofirst 300 de 0,7% et le Stoxx 600 de 0,79%. L'indice Stoxx des banques regagne 1,08% après avoir chuté la veille de 2,7% à la suite d'un avertissement de Moody's sur les banques américaines et l'annonce par l'Italie d'une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des banques du pays. Face au vent de panique, le ministère italien de l'Economie a précisé mardi soir que la nouvelle taxation ne pourrait pas dépasser plus de 0,1% des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) des banques. A Paris, Société générale prend 1,87%, BNP Paribas avance de 1,9% et Crédit agricole gagne 1,16%. L'indice des banques italiennes rebondit de 2,4% après avoir plongé de 7,6% mardi. (Rédigé par Blandine Hénault)