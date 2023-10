L'Europe rebondit après l'inflation allemande et avant la Fed

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi sur fond de détente sur les marchés obligataire et pétrolier, tandis que l'optimisme à Wall Street avant les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) soutient les indices à mi-séance, notamment dans le compartiment des nouvelles technologies. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,44% à 6.825,07 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,50% et le Dax allemand a pris 0,20%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,35% et le FTSEurofirst 300 de 0,38%. Le Stoxx 600, qui a accusé un repli de plus de 4% sur les deux dernières semaines, a rebondi de 0,36%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 1,03%, le Standard & Poor's 500 de 0,60% et le Nasdaq de 0,56%. Les investisseurs ont fait fi des derniers développements en provenance de la bande de Gaza, où l'armée israélienne dit avancer "conformément au plan", pour se concentrer sur les indicateurs économiques, les résultats des entreprises et les prochaines décisions des banquiers centraux. Apple, la première capitalisation mondiale, et Novo Nordisk, la première capitalisation européenne, publient leurs résultats jeudi tandis que Stellantis et Thales sont attendus mardi et Société Générale vendredi. Côté données macroéconomiques, l'inflation a ralenti en octobre en Allemagne à 3% sur un an, son plus bas niveau depuis août 2021, ce qui pourrait être le signe d'une tendance plus générale dans l'ensemble de la zone euro, dont les chiffres seront publiés mardi. Concernant l'évolution du PIB de la première économie d'Europe, l'Allemagne a échappé à une récession contrairement aux prévisions, la croissance au deuxième trimestre ayant été revue en hausse à 0,1%, tandis que celle du premier trimestre montre finalement une stagnation au lieu d'une contraction. Sur le marché obligataire, cela s'est traduit par un repli des rendements du Bund allemand à dix ans, tombé en séance à 2,763% contre un pic de 12 ans atteint début octobre, à 3,024%. Aux Etats-Unis, l'évolution des rendements obligataires comparativement à leurs récents pics reste mesurée en attendant les décisions de la Fed qui entame mardi une réunion de deux jours et les précisions sur le calendrier des émissions de dettes du Trésor pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Les valeurs technologiques comme Nvidia, Amazon, Meta Platforms, Alphabet prennent de 1,3% à environ 3%, tandis que les secteurs des services de communication et des "techs" avancent respectivement de 1,7% et de 0,53%. VALEURS EN EUROPE ArcelorMittal a été pénalisé (-3,89%) par un incendie meurtrier dans une mine de charbon exploitée par sa filiale au Kazakhstan qui pourrait être nationalisée. Dassault Systemes a pris 2,25%, JPMorgan étant passé à "surpondérer" sur le groupe. Les valeurs des semi-conducteurs comme Infineon (-6,35%), STMicroelectronics (-6,02%) ou encore Aixtron (-4,58%) ont en revanche souffert d'abaissements d'objectifs de cours dans le secteur. Siemens Energy a grimpé de 12,66% à la faveur de l'annonce de poursuites de négociations avec l'Etat allemand sur une aide. CHANGES Le dollar recule de 0,32% face à un panier de devises de référence dans un contexte d'appétit pour le risque. L'euro gagne 0,38% à 1,0604 dollar et la livre sterling se traite à 1,2142 dollar (+0,16%). La Banque d'Angleterre (BoE) tiendra sa réunion de politique monétaire jeudi. La monnaie japonaise se négocie à 149,14 yens pour un dollar, en baisse de 0,31%, à la veille des décisions de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), l'incertitude demeurant sur une éventuelle inflexion de sa politique. TAUX Sur le marché obligataire, les rendements du Bund allemand à dix ans et à deux ans ont fini en repli respectivement d'environ un point et deux points de base, à 2,826% et 3,078%. Les rendements des bons du Trésor américain de mêmes échéances avancent au même moment respectivement de cinq points, à 4,9006%, et de trois points, à 5,0436%. Le dix ans a brièvement franchi ce mois-ci le seuil des 5%. PÉTROLE Le reflux des craintes sur une escalade dans le conflit entre le Hamas palestinien et Israël pèse sur le marché pétrolier: le Brent perd 2,6% à 88,13 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 3,11% à 82,88 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)