L'Europe progresse avec les pétrolières, Wall Street fermée

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance lundi, portées par les valeurs pétrolières, bien que les incertitudes sur les perspectives économiques demeurent.

La séance devrait rester peu animée en l'absence des investisseurs américains, Wall Street étant fermée pour la fête nationale célébrant l'indépendance des Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,67% à 5.970,98 points vers 07h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 1,07% et à Francfort, le Dax avance de 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,28%, le FTSEurofirst 300 de 0,79% et le Stoxx 600 de 0,71%.

La semaine qui s'ouvre verra la Réserve fédérale publier le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire au cours de laquelle a été approuvée une augmentation de trois quarts de point de son principal taux d'intérêt, sa plus forte hausse depuis 1994.

Le resserrement des politiques monétaires des banques centrale face à l'inflation et son impact sur la croissance restent les principaux sources d'inquiétudes pour les marchés boursiers.

"Bien que le scénario le plus probable selon nous reste un atterrissage en douceur, les marchés au second semestre resteront probablement volatils et se négocieront en fonction des espoirs et des craintes concernant la croissance économique et l'inflation", ont déclaré les analystes d'UBS.

Les investisseurs se projettent en outre sur la publication, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi américain et sur la saison des résultats, qui débutera dans dix jours avec les banques américaines.

En attendant, ils prendront connaissance des chiffres mensuels des prix à la production dans la zone euro, à 09h00 GMT.

En Bourse, le compartiment de l'énergie (3,09%) signe la plus forte progression sectorielle avec la hausse des cours du pétrole. Shell, TotalEnergies et BP prennent de 3,14% à 3,72%.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)