L'Europe poursuit sa progression avec les espoirs sur la dette US

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent vendredi en hausse en début de séance alors que les marchés d'actions dans leur ensemble profitent de l'optimisme des investisseurs sur un accord prochain concernant le relèvement du plafond de la dette aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 gagne 0,43% à 7.478,76 points vers 07h48 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,3% et à Francfort, le Dax avance de 0,38%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse 0,47%, le FTSEurofirst 300 de 0,45% et le Stoxx 600 de 0,47%. Les indices européens ont déjà progressé la veille sur ces mêmes espoirs concernant la dette américaine, Wall Street a fini dans le vert et en Asie, le Nikkei a touché vendredi un pic de 33 ans. Le président américain, Joe Biden, a tenu une réunion téléphonique vendredi avec son équipe de négociation dédiée au plafond de la dette alors qu'il se rend au Japon pour le sommet du G7. "L'équipe du président l'a informé que des progrès constants étaient réalisés", a déclaré un responsable à la Maison blanche. Joe Biden devrait reprendre dès son retour dimanche aux Etats-Unis ses discussions avec le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy afin de trouver un accord visant à relever le plafond d'emprunt du gouvernement. Au-delà de cette actualité, les opérateurs de marché ont peu d'éléments à digérer, la séance étant calme sur le front des entreprises comme des indicateurs économiques. Ils suivront toutefois à 15h00 GMT un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors d'une conférence à Washington. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, doit pour sa part s'exprimer à 19h00 GMT via un enregistrement vidéo lors d'une conférence à Sao Paulo, au Brésil. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)