L'Europe pourrait se tourner vers SpaceX pour remplacer les fusées russes

par Tim Hepher et Joey Roulette

PARIS (Reuters) - L'Agence spatiale européenne (ESA) a entamé des discussions techniques préliminaires avec SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk, qui pourraient déboucher sur l'utilisation temporaire de ses lanceurs après que la guerre en Ukraine a bloqué l'accès des Occidentaux aux fusées russes Soyouz.

Le concurrent américain d'Arianespace est avec le Japon et l'Inde parmi les candidats en tête de liste pour résoudre ce problème temporaire, mais le choix définitif dépendra du calendrier de la fusée Ariane 6, qui n'a pas encore été finalisé.

"Je dirais que nous discutons de deux options et demie. La première est SpaceX, c'est clair. Une autre est peut-être le Japon", a déclaré à Reuters Josef Aschbacher, directeur général de l'ESA.

"Le Japon attend le vol inaugural de sa fusée de nouvelle génération. Une autre option pourrait être l'Inde", a-t-il ajouté. "Je dirais que SpaceX est le plus opérationnel d'entre eux."

Josef Aschbacher a précisé que les discussions étaient à un stade préliminaire et que toute solution serait temporaire.

"Nous devons bien sûr nous assurer qu'ils sont adaptés. Ce n'est pas comme sauter dans un bus", a-t-il dit. Par exemple, l'interface entre le satellite et le lanceur doit être appropriée et la charge utile ne doit pas être compromise par des vibrations inhabituelles au décollage.

"Nous examinons cette compatibilité technique, mais nous n'avons pas encore demandé d'offre commerciale. Nous voulons simplement nous assurer que ce soit une option (viable) pour prendre une décision sur la demande d'une offre commerciale", a déclaré Josef Aschbacher.

SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire.

SIGNAL D'ALARME

Jusqu'à présent, l'Europe dépendait de la fusée italienne Vega pour les petites charges utiles, de la fusée russe Soyouz pour les charges moyennes et de la fusée Ariane 5 pour les missions lourdes. La nouvelle génération de Vega C a fait ses débuts le mois dernier et la nouvelle Ariane 6 a été reportée à l'année prochaine.

Selon Josef Aschbacher, le calendrier d'Ariane 6 sera plus clair en octobre. L'ESA pourra alors finaliser un plan de secours qui sera présenté aux ministres des 22 pays membres de l'Agence en novembre.

Selon le directeur de l'agence, l'invasion de l'Ukraine a démontré que la stratégie de coopération de l'Europe avec la Russie en matière d'approvisionnement en gaz et dans d'autres domaines, notamment l'espace, ne fonctionnait plus.

"C'était un signal d'alarme, nous avons été trop dépendants de la Russie (...) Nous devons vraiment renforcer nos capacités et notre indépendance européennes."

Il a toutefois minimisé la possibilité que la Russie tienne sa promesse de se retirer de la Station spatiale internationale (ISS).

(Reportage Tim Hepher et Joey Roulette; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)