L'Europe pourrait atteindre l'indépendance énergétique en investissant 2.000 MdsE, selon une étude

FRANCFORT, 5 octobre (Reuters) - L'Europe pourrait sortir de sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles et se doter d'un secteur de l'énergie indépendant si elle investissait environ 2.000 milliards d'euros dans le solaire, l'éolien et d'autres sources d'énergies renouvelables d'ici 2040, selon une étude. Selon l'étude dirigée par l'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique, l'Europe devrait investir 140 milliards d'euros par an d'ici 2030 puis 100 milliards d'euros chaque année pendant la décennie suivante pour atteindre l'indépendance énergétique. Bien que la plus grande partie des investissements serait utilisée pour développer l'éolien terrestre, la stratégie qui permettrait à l'Europe de voir ses besoins énergétiques uniquement couverts par des sources d'énergie renouvelable d'ici 2030 reposerait également sur le solaire, l'hydrogène et les sources d'énergie géothermique. Une décennie supplémentaire serait nécessaire pour convertir l'ensemble du système énergétique, notamment les systèmes de chauffage au gaz ou au fioul, selon l'étude. "Ces montants sont considérables, mais il est important de se rappeler qu'on estime que les pays européens ont dépensé 729 milliards d'euros supplémentaires l'an dernier dans le seul but de maintenir le statu quo afin de protéger les consommateurs des effets de la crise énergétique déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine", montre l'étude. (Reportage Christoph Steitz; version française Camille Raynaud)