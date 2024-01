L'Europe ouvre en ordre dispersé avant l'inflation US

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert mitigés mardi, dans un contexte attentiste avant la publication de l'inflation CPI aux Etats-Unis jeudi. À Paris, le CAC 40 cherche une direction et se maintient à 7.444,08 points vers 08h18 GMT. À Francfort, le Dax est hésitant, contre une hausse de 0,11% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,11%, l'EuroStoxx 50 perd 0,18% et le Stoxx 600 ne montre pas de direction nette%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones cédant 0,25%, contre 0,22% pour le Standard & Poor's 500 et 0,29% pour le Nasdaq. L'inflation CPI aux Etats-Unis pour décembre, le principal indicateur de la semaine, sera publiée jeudi et est attendue en hausse de 0,2% sur un mois et 3,2% sur un an, selon les économistes interrogés par Reuters, après respectivement 0,1% et 3,1% le mois précédent. Une surprise à la hausse pourrait néanmoins inquiéter les marchés, qui parient que la Réserve fédérale en a terminé avec les hausses de taux. Les investisseurs attendront mardi le chômage en zone euro pour 10h00 GMT, alors que la force des marchés du travail a été l'un des principaux facteurs d'inflation dans le bloc. Aux valeurs, Nexans avance de 3,86% après que Berenberg a entamé le suivi de la valeur et recommande "achat". STMicroelectronics parmi les plus mauvaises performances du CAC 40, est en repli de 1,72%, l'avertissement de Samsung sur une baisse de son chiffre d'affaire pesant sur les valeurs de la tech. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)