L'Europe ouvre en ordre dispersé avant l'emploi américain

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes hésitent à l'ouverture vendredi, focalisées sur la publication plus tard dans la journée des chiffres de l'emploi américain. À Paris, le CAC 40 hésite à 8.010,38 points vers 08h37 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,15%, contre un FTSE, à Londres, sans direction. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 stagnent tous. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street atone, ni le Dow Jones, ni le Standard & Poor's 500 ni Nasdaq n'affichant de variations marquées. A lire aussi... Le rapport mensuel sur l'emploi américain de février, publié à 13h30 GMT par le département du Travail, est essentiel pour la conduite de la politique monétaire de la Réserve fédérale, car les tensions sur le marché de l'emploi peuvent contribuer à la persistance de l'inflation. Les investisseurs digèrent par ailleurs la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, dont les projections économiques mises à jour ont montré que l'inflation poursuivait son repli vers la cible de 2%. Aux valeurs, Vivendi recule de 3,04% après des chiffres 2023 ayant déçu le consensus. HelloFresh chute de 39,49% après la révision de ses prévisions à moyen terme. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)