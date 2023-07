L'Europe ouvre en baisse avant les PMI mensuels

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse lundi en matinée dans un contexte de prudence avant les réunions respectives de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE), prévues cette semaine, alors que la saison des résultats d'entreprises se poursuit et que de nouveaux indicateurs économiques sont attendus, dont les indices PMI en Europe. À Paris, le CAC 40 perd 0,28% à 7.412,11 points vers 07h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,23% et à Francfort, le Dax reflue de 0,21%. À la Bourse de Madrid, l'indice Ibex 35 cède 2,7% au lendemain d'élections législatives sans majorité claire au Parlement espagnol. L'indice EuroStoxx 50 s'affiche en repli de 0,38%, le FTSEurofirst 300 de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,29%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture stable pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq pourrait gagner 0,1% après une séance volatile vendredi marquée par des gains dans le secteur de la santé et des replis dans les nouvelles technologies. Alphabet, Meta, Microsoft doivent publier cette semaine leurs résultats trimestriels tandis que les comptes financiers d'une trentaine de sociétés du CAC 40 sont également attendus. Au chapitre banques centrales, la Fed entame mardi une réunion de deux jours, tandis que la BCE lui emboîtera le pas jeudi et la Banque du Japon (BoJ) vendredi. Si un statu quo est attendu sur les décisions de la BoJ, l'espoir d'une fin imminente dans la remontée des taux de la BCE et de la Fed est dans l'esprit des investisseurs. Avant cela, il faudra que les chiffres des PMI mensuels attendu à partir de 07h15 GMT confirment le ralentissement de l'activité. Aux valeurs, le secteur télécoms avance de 0,66% alors que Vodafone (+3,64%) a fait état lundi d'une croissance de 3,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à de solides performances en Grande-Bretagne et un redressement en Allemagne, en Italie et en Espagne. À Paris, Orange prend 0,65%. Dans le compartiment de l'aérien, Ryanair abandonne 4,7% après l'abaissement de sa prévision de croissance du nombre de passagers transportés prévus cette année. Air France-KLM recule de 0,90%, tandis que l'indice européen des loisirs et du transport reflue de 0,69%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)