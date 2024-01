L'Europe ouvre dispersée, l'attentisme domine

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ouvrent dispersés mercredi, dans un contexte attentiste avant la publication de l'inflation CPI aux Etats-Unis jeudi et plusieurs commentaires de responsables de politique monétaire mercredi. À Paris, le CAC 40 hésite à 7.429,88 points vers 08h29 GMT. À Francfort, le Dax cherche une direction, alors que le FTSE, à Londres, se replie de 0,19%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,19%, l'EuroStoxx 50 ne montre pas de direction marquée et le Stoxx 600 se replie de 0,15%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street également mitigée, le Dow Jones reculerait de 0,13%, contre un Standard & Poor's 500 hésitant et une hausse de 0,14% pour le Nasdaq. Le principal indicateur de la semaine sera l'inflation CPI aux Etats-Unis, publiée jeudi, et qui est attendue en hausse de 0,2% sur un mois et 3,2% sur un an, selon les économistes interrogés par Reuters, après respectivement +0,1% et +3,1% le mois précédent. Une surprise pourrait faire réagir les marchés, positionnés pour une baisse rapide des taux de la banque centrale américaine. Deux responsables de politique monétaire européens s'exprimeront mercredi : Luis de Guindos interviendra à partir de 8h20 GMT, tandis qu'Isabel Schnabel s'exprimera à partir de 14h00 GMT. "Une inflation qui a semblé plus persistante dans les chiffres de décembre pourrait la pousser à s'élever contre les anticipations de baisses de taux", estiment les stratégistes d'ING. Aux valeurs, Campari chute de 5,5%, en queue du Stoxx 600, après avoir déclaré mercredi avoir conclu avec succès un placement privé d'actions et d'obligations de 1,2 milliard d'euros pour financer l'acquisition du producteur français de cognac historique Courvoisier. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)