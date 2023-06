L'Europe monte légèrement, espoirs pour l'économie chinoise

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert en début de séance mardi avec la perspective d'un soutien accru de Pékin envers l'économie chinoise mais les interrogations persistantes sur la conjoncture globale freinent la prise de risque. À Paris, le CAC 40 gagne 0,2% à 7.198,60 points à 07h48 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,21% et à Francfort, le Dax avance de 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 de 0,17% et le Stoxx 600 de 0,08%. Les préoccupations sur la mutinerie avortée du groupe russe Wagner mises de côté, les investisseurs se concentrent sur les catalyseurs habituels des marchés à savoir l'économie et la politique monétaire. Sur ce front, ils seront attentifs aux déclarations des dirigeants des grandes banques centrales du monde, réunis jusqu'à mercredi à Sintra, au Portugal, pour le forum annuel organisé par la Banque centrale européenne (BCE). En Chine, le Premier ministre Li Qiang a annoncé que la croissance sera plus élevée au second trimestre que lors des trois premiers mois de l'année et que Pékin allait déployer des politiques plus efficaces pour dynamiser la demande interieure notamment. Cette perspective offre un petit coup de boost aux valeurs minières britanniques Rio Tinto et Glencore, qui prennent 0,64% et 0,26% respectivement. Les valeurs du luxe sont également bien orientées: LVMH gagne 1,01% et Kering 1,35%. Accor prend 0,86% après avoir relevé ses prévisions annuelles et annoncé son intention d'ouvrir plus de 1.200 hôtels dans les cinq prochaines années. Le fabricant de camping-cars Trigano abandonne 7,09% après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel de 1,03 milliard d'euros. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)