L'Europe monte encore avec le transport et tourisme

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse vendredi, toujours soutenues par le secteur du tourisme et des loisirs, en dépit du recul des valeurs minières.

À Paris, l'indice CAC 40 avance de 1,06% à 6.692,76 points vers 08h05 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,47% et à Londres, le FTSE gagne 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,89%, le FTSEurofirst 300 de 0,63% et le Stoxx 600 de 0,59%.

Les indices européens avaient déjà terminé dans le vert jeudi, tirés par la progression du transport aérien dans le sillage du relèvement de la prévision de trafic à moyen terme de Ryanair.

L'indice Stoxx 600 du tourisme et loisirs avance encore de 1,17%, l'une des plus forte hausse sectorielle en Europe, et le groupe de tourisme TUI (+4,2%) figure parmi les meilleures performances du Stoxx 600.

Le suédois Dometic bondit de 4,55% après son offre d'achat sur Igloo, un fabricant américain de glacières et autres accessoires réfrigérants pour 677 millions de dollars.

Autre valeur en vedette, Commerzbank grimpe de 4,26%, porté par une informations du Handelsblatt selon laquelle le fonds Cerberus envisagerait de porter sa participation à 15,6%, contre environ 5% actuellement, dans la banque allemande. Ni Commerzbank ni Cerberus n'ont fait de commentaires.

Dans le rouge, Euronext recule de 2,75% après le placement de 2% de son capital par BNP Paribas Fortis.

Anglo American (-3,63%), Rio Tinto (-2,72%) et BHP Group (-1,79%) sont délaissées et pèsent sur l'ensemble du secteur des ressources de base (-1,34%), le seul à s'inscrire dans le rouge en Europe .

A Paris, ArcelorMittal recule de 0,96%, lanterne rouge du CAC 40 où les valeurs du luxe se distinguent à la hausse.

(Blandine Hénault, édité par)