L'Europe marque une pause après des résultats décevants et avant l'inflation

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse mercredi en matinée après six séances sur sept dans le vert pour le Stoxx 600, les indices marquant une pause alors que les publications financières des entreprises se poursuivent avec des déceptions notamment dans le compartiment technologique et dans l'attente des chiffres de l'inflation en zone euro. À Paris, le CAC 40 perd 0,09% à 7.526,75 points vers 07h40 GMT après un record en séance la veille à 7.559,35 points. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,23% et à Francfort, le Dax abandonne 0,3%. L'indice EuroStoxx 50 fléchit de 0,33%, le FTSEurofirst 300 de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,3%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une baisse, de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,61% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en dents de scie marquée par les résultats jugés décevants de Goldman Sachs et Johnson & Johnson. Dans les publications du jour en Europe, le spécialiste des services d'informatique dématérialisée OVHcloud chute de 10,08% après la révision à la baisse de sa prévision de chiffre d'affaires et de marge d'Ebitda pour cette année. Le compartiment des nouvelles technologies (-1,44%) sur le Stoxx 600 accuse l'une des plus fortes baisses sectorielles avec ASML qui reflue de 2,8% sur fond de ralentissement de la demande qui occulte ses solides résultats. Côté hausse, Heineken prend 2,9% malgré la baisse plus forte que prévu de ses ventes de bières au premier trimestre. Le brasseur néerlandais a cependant maintenu sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Dans le reste de l'actualité des entreprises, Worldline avance de 5,30% et Crédit Agricole de 0,33%, les deux groupes ayant annoncé être en négociations exclusives pour créer un acteur majeur dans les services de paiements en France. Sur le plan macroéconomique, la hausse des prix à la consommation en Grande-Bretagne a ralenti moins vite que prévu en mars, à 10,1% sur un an, ce qui fait du Royaume-Uni le pays d'Europe de l'Ouest affichant la plus forte inflation. Les données définitives de l'inflation en zone euro en mars sont attendues à 09h00 GMT et le consensus Reuters prévoit un ralentissement à 6,9% sur un an. Goldman Sachs a relevé mardi sa prévision de pic du taux de dépôt de la Banque centrale européenne à 3,75% contre 3,5% auparavant, invoquant le reflux des craintes sur les banques et les propos globalement "hawkish" (restrictifs) des responsables de la BCE. Aux Etats-Unis, où les investisseurs scrutent les derniers commentaires des responsables de la Fed avant la période de silence liée à la réunion des 2 et 3 mai, le Livre beige de la banque centrale prévu à 18h00 GMT et qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC), sera particulièrement surveillé. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)