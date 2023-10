L'Europe hésite toujours avec le rebond des rendements obligataires

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont ouvert sans grand changement jeudi, alors que les rendements obligataires repartent à la hausse dans un contexte de prudence. À Paris, le CAC 40 recule de 0,1% à 6.989,52 points vers 07h32 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,11%, le FTSE, à Londres, s'octroyant 0,22%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,22%, l'EuroStoxx 50 est stable et le Stoxx 600 grignote 0,13%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en déclin, le Dow Jones abandonnant 0,26%, contre 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et 0,3% pour le Nasdaq. Les ventes sur les marchés obligataires ont repris après la pause de mercredi, liée à la publication de l'enquête ADP. Les rendements des titres longs allemands et américains sont ainsi repartis en hausse, érodant l'appétit au risque alors que les marchés continuent de s'interroger sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale. Les marchés seront à l'affût des données sur les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis, attendues à 12h30 GMT jeudi, et du rapport mensuel sur l'emploi américain, attendu vendredi. Aux valeurs, le vendeur de bijoux Pandora s'octroie 8,4%, à son plus haut en 18 mois, après avoir relevé ses objectifs de croissance. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)