L'Europe hésite, déception en Chine, Sanofi en hausse

L'Europe hésite, déception en Chine, Sanofi en hausse













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes hésitent mardi en début de séance, entre la progression de Sanofi à Paris, le recul des valeurs de l'industrie chimique et les préoccupations sur l'économie en Chine. À Paris, le CAC 40 grignote 0,03% à 7.316,31 points à 07h47 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,12% et à Francfort, le Dax recule de 0,31%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,01%, le FTSEurofirst 300 de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,09%. Dans une décision très attendue, la Banque populaire de Chine a annoncé une baisse de dix points de base de deux taux de référence. Cette nouvelle mesure, destinée à relancer une économie au ralenti, pèse sur le sentiment de marché alors que de nombreux observateurs anticipaient une baisse plus importante pour le taux à cinq ans. "Je ne pense pas que les réductions de taux vont faire bouger la situation", a déclaré Redmond Wong chez Saxo Markets, ajoutant qu'une baisse de 15 points de base aurait envoyé un "message plus fort" qui aurait pu améliorer le sentiment dans le secteur immobilier chinois. Du côté des valeurs qui se démarquent en Bourse de Paris, le laboratoire Sanofi gagne 2,37%, prenant la tête du CAC 40, après le rejet par un tribunal arbitraire de la demande d'indemnisation de Boehringer Ingelheim dans le cadre du litige en cours aux Etats-Unis sur le Zantac. Neoen, qui a relevé sa prévision d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté à plus de 700 millions d'euros pour 2025, prend 4,33%. A l'inverse, le groupe allemand Lanxess chute de 15,23% à Francfort après avoir abaissé ses prévisions d'Ebitda pour le deuxième trimestre et l'exercice annuel en invoquant une très faible demande persistante. Dans son sillage, le secteur européen de la chimie baisse de 1,67%. Clariant, BASF et Covestro abandonnent de 2,51% à 6,13%. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)