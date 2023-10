L'Europe finit sur une note prudente avant les "minutes" de la Fed

par Augustin Turpin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi sur une note prudente, la tendance négative étant alimentée par le compartiment du luxe après les résultats de LVMH, tandis que Wall Street était hésitante à mi-séance avant la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40, riche en valeurs de luxe, a terminé en repli de 0,44% à 7.131,21 points, pénalisé notamment par une chute 6,46% de LVMH, lanterne rouge de l'indice. Le Footsie britannique a cédé 0,11%. Le Dax allemand, soutenu par des valeurs industrielles et de la défense, a gagné 0,24%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,11%, tandis que le FTSEurofirst 300 a avancé de 0,18% et le Stoxx 600 de 0,15%. La baisse des rendements obligataires, qui a tiré les marchés actions pendant une grande partie de la séance, a laissé place au moment de la clôture en Europe à davantage de prudence à l'approche de la publication à 18h00 GMT des "minutes" de la réunion de la Fed des 19 et 20 septembre. La principale statistique du jour, qui montre une augmentation plus forte que prévu des prix à la production (PPI) aux États-Unis en septembre, n'a pas non plus incité à l'optimisme avant la publication jeudi des prix à la consommation (CPI). Les "minutes" de la Fed et le CPI pourraient fournir aux investisseurs des éléments sur l'évolution de la conjoncture et la trajectoire des taux futures alors que le marché continue de tabler sur un statu quo sur les taux des fonds fédéraux lors des réunions de novembre et de décembre de la banque centrale américaine. Selon Edward Moya, analyste chez Oanda, les investisseurs continuent de penser que le processus de désinflation est désormais enclenché malgré les données publiées ce mercredi, ce qui explique le repli des rendements obligataires. VALEURS Dans le sillage de LVMH qui a fait état de ventes au troisième trimestre inférieures aux attentes, Kering et Hermès ont cédé à Paris respectivement 1,41% et 1,49%, tandis que Burberry à Londres a perdu 3,18% et Richemont à Zurich 4,04%. La société française de logiciels Planisware, qui devait effectuer ses premiers pas en Bourse jeudi, a reporté mercredi son IPO, citant des conditions de marché difficiles. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,21% et le Standard & Poor's 500 de 0,13%, tandis que le Nasdaq grappille 0,18%. Exxonmobil abandonne 4,97% après l'annonce du rachat de son concurrent américain Pioneer Natural Resources (+0,45%) pour environ 60 milliards de dollars. Birkenstock Holding effectue ce mercredi ses débuts boursiers à New York dans le cadre d'une IPO qui valorise le fabricant allemand de chaussures à environ 9,3 milliards de dollars. LES INDICATEURS DU JOUR L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, a décéléré en septembre à 4,3% sur un an, selon les données définitives de l'office fédéral de la statistique. CHANGES Le dollar est stable (+0,02%) face à un panier de devises de référence après les données mensuelles sur les prix à la production aux Etats-Unis. Le billet vert a cependant touché en séance un creux de deux semaines, à 105,55 points. L'euro est également quasi inchangé (-0,01%), à 1,0602 dollar après avoir atteint en séance un plus haut depuis le 25 septembre, à 1,0634 dollar. TAUX Les rendements obligatoires en zone euro ont poursuivi leur baisse mercredi après les récents propos jugés accommodants tenus par plusieurs responsables de la Fed. Le rendement des Treasuries américains à dix ans recule de 7,4 points de base, à 4,587%, tandis que son équivalent allemand de même échéance a fini en repli de 6,5 points, à 2,722%. PÉTROLE Les craintes d'une perturbation sur l'approvisionnement dans le contexte du conflit entre le Hamas palestinien et Israël prennent le pas sur l'engagement de l'Arabie saoudite, principal producteur de l'Opep, à stabiliser le marché. Le Brent abandonne 1,30% à 86,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,88% à 84,35 dollars CLc1. A SUIVRE JEUDI : (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Claude Chendjou)