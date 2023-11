L'Europe finit sur une note atone avec une séance écourtée à Wall Street

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse vendredi, tandis que Wall Sreet affichait de faibles variations en fin de matinée à New York dans une session qui sera écourtée à 18h00 GMT au lendemain de la fête de Thanksgiving. La séance du jour a notamment été tirée par les compartiments de la distribution en Europe (+0,76) et de la consommation aux Etats-Unis (+0,29%) alors ce que vendredi marque le "Black Friday", période promotionnelle donnant le coup d'envoi des fêtes de fin d'année. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,21%, tandis que le Standard & Poor's 500 est stable (-0,01%) et le Nasdaq en repli de 0,15%. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,20% à 7.292,8points. Le Footsie britannique a gagné 0,11% et le Dax allemand 0,22%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,28%, le FTSEurofirst 300 de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,36%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a pris 0,81% et le Stoxx 600 0,94%. Outre l'absence de nombreux investisseurs sur les marché et l'étroitesse des échanges, la timidité des marchés actions en Europe s'explique également par les indicateurs du jour qui n'ont pas favorisé la prise de risque. Le produit intérieur brut (PIB) allemand s'est contracté au troisième trimestre, de 0,1%, ont confirmé les données de l'Office fédéral de la statistique. L'adoption du budget 2024 de l'Allemagne a en outre été retardée par le Tribunal constitutionnel, même si le chancelier allemand Olaf Scholz a promis vendredi de finaliser ce budget d'ici la fin de l'année. Quant à l'indice Ifo du climat des affaires dans la première économie d'Europe, s'il s'est amélioré depuis le début du mois de novembre, il reste en dessous des attentes. Les investisseurs ont par ailleurs déjà le regard tourné vers la semaine prochaine, où seront publiés notamment des indicateurs d'inflation en zone euro et aux Etats-Unis alors que les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed) s'emploient à tempérer les anticipations d'une baisse des taux dans les mois à venir. VALEURS EN EUROPE Les équipementiers automobiles Forvia (+2,49%) et Continental (2,03%) ont profité du relèvement de la recommandation de Barclays à "surpondérer". BASF a avancé de 1,76% en réaction à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle Abu Dhabi National Oil (ADNOC) envisage de racheter la division énergie du groupe allemand. Le groupe suédois de jeux vidéos Evolution s'est adjugé 1,98% à la faveur de l'annonce d'un plan de rachat d'actions. TAUX Les rendements souverains américains montent dans la crainte que l'économie soit plus résiliente que prévu et que l'inflation demeure persistante après la publication de l'indice PMI composite aux Etats-Unis qui montre que l'activité est restée stable en novembre, à 50,7 points. Les traders ont repoussé le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt de la Fed à juillet 2024. Le taux du dix ans prend plus de six points de base, à 4,4841% et le deux ans environ quatre points, à 4,957%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a fini sur un gain d'un peu plus de deux points, à 2,646%. CHANGES Le dollar recule de 0,29% face à un panier de devises de référence, près d'un creux de deux mois et demi touché en début de semaine. Sur l'ensemble de la semaine, le billet vert perd 0,40% après un repli de 1,90% la semaine précédente. L'euro s'affiche à 1,0929 dollar, en hausse de 0,23%, tandis que la livre sterling gagne 0,54%, à 1,2601 dollar. Dans les cryptomonnaies, le bitcoin progresse de 2,21% à 38.081 dollars, après avoir touché en séance un pic depuis mai 2022 à 38.383 dollars, à la faveur d'une vague de dépôts de fonds en ETF. L'annonce par Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qu'un de ses fils avait perdu de l'argent en spéculant sur les cryptoactifs a semble-t-il laissé le marché de marbre. PÉTROLE Les deux principales références du pétrole évoluent en ordre dispersé mais devraient afficher sur l'ensemble de la semaine leur premier gain hebdomadaire en cinq semaines. Les investisseurs attendent la décision de l'Opep+, qui a repoussé au 30 novembre sa réunion ministérielle. Des sources ont indiqué à Reuters que le cartel était proche d'un compromis avec les producteurs africains. Le Brent avance de 0,64% à 81,94 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,42% à 76,78 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou)