L'Europe finit sur de faibles variations avant l'inflation américaine

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations mercredi et Wall Street était en légère hausse à mi-séance dans des échanges sans conviction en attendant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et les premiers résultats des banques américaines. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,01% à 7.426,08 points. Le Dax allemand a grappillé 0,01%. Le Footsie britannique, davantage pénalisé par les valeurs liées aux matières premières, a reflué de 0,42%. L'indice EuroStoxx 50 a grignoté 0,04%, tandis que le FTSEurofirst 300 a reflué de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,18%. Les marchés d'actions en Europe ont notamment été affectés par une baisse marquée du compartiment des ressources de base (-1,06%), dans le sillage du recul des métaux et des inquiétudes sur la conjoncture. Deux responsables de la Banque centrale européenne (BCE), Isabel Schnabel et Luis de Guindos, ont estimé mercredi que l'économie de la zone euro avait touché le fond et que les perspectives demeuraient faibles sans pour autant remettre en cause les prévisions de la BCE en faveur d'un maintien prolongé des taux d'intérêt à leur niveau actuel. Le marché prévoit avec une probabilité de 40% une réduction dès le mois de mars des taux de la BCE, une inflexion que nombre de responsables de l'institution jugent encore prématurée. Aux Etats-Unis, où les investisseurs se positionnent déjà sur un ralentissement des pressions inflationnistes et une baisse également dès mars des taux de la Réserve fédérale américaine, la publication jeudi des chiffres des prix mensuels à la consommation (CPI) est particulièrement attendue. "Tout le monde attend le CPI de demain (jeudi), ce qui devrait déclencher la prochaine vague de commentaires de la Fed. Je considère donc les mouvements sur les bons du Trésor comme un positionnement pré-CPI", a déclaré Will Compernolle, stratège macroéconomique chez FHN Financial, faisant référence au léger repli en séance des rendements obligataires à dix ans et à deux ans. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,1%, le Standard & Poor's 500 de 0,18% et le Nasdaq de 0,33%. Le S&P-500 et le Nasdaq ont touché en séance des sommets de près de deux semaines. Les valeurs des nouvelles technologies, comme Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta Platforms, sensibles aux fluctuations sur les taux d'intérêt, gagnent de 0,56% à 3,67%. Nvidia avance de 1,91% dans le sillage de la publication par TSMC d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Les grandes banques américaines JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo sont orientées à la baisse alors qu'elles doivent donner vendredi le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre aux Etats-Unis. VALEURS EN EUROPE A Paris, Sodexo a fini dans le vert (+0,83%) après avoir annoncé que sa division Pluxee prévoyait une croissance organique annuelle à deux chiffres jusqu'en 2026. A Londres, Sainsbury a plongé de 6,34%, la chaîne de supermarchés n'ayant pas relevé sa prévision de bénéfice annuel malgré une forte demande pour ses produits haut de gamme au cours du trimestre incluant les fêtes de Noël. A Milan, Campari a chuté de 6,53% après un placement privé destiné à financer l'acquisition du producteur français de cognac Courvoisier. A Stockhlom, Skanska (-1,22%) a pâti de l'annonce de dépréciations d'actifs dans l'immobilier aux Etats-Unis. CHANGES Le dollar recule de 0,10% par rapport aux principales devises internationales, dont l'euro qui se négocie à 1,0957 dollar (+0,24%) et la livre sterling à 1,2726 dollar (+0,17%). Parmi les cryptomonnaies, le bitoin baisse, à 45.310 dollars, la SEC ayant annoncé avoir été victime d'un faux message sur son compte X qui a fait monter brièvement le bitcoin à un pic de 21 mois, à 47.897 dollars. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, volatil en séance, a fini en hausse de 2,3 points de base, à 2,212%, et celui deux ans a avancé de 4,3 points, à 2,651%. Les rendements obligataires en zone ont cependant perdu environ 80 points de base entre novembre et décembre, ce qui permet de relativiser la hausse d'environ 15 points depuis janvier. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor américain à deux ans cède un peu plus de deux points de base, à 4,3518%, et celui à dix ans est quasiment stable, à 4,0151% après avoir reflué en séance, sous la barre des 4%, à 3,979%. PÉTROLE Les cours pétroliers baissent, les chiffres de l'EIA, l'Agence américaine d'information sur l'énergie, montrant une hausse des stocks de brut de 1,3 million de barils à 432,4 millions aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent reflue de 0,08% à 77,53 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,10% à 72,31 dollars. A SUIVRE JEUDI : Publication à 13h30 GMT des chiffres de l'inflation CPI pour le mois de décembre aux USA (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)