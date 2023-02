L'Europe finit stable après l'inflation américaine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont effacé mardi une grande partie de leurs gains du début de séance pour terminer sur une note stable, tandis que Wall Street reculait en fin de matinée à New York après des données sur l'inflation américaine montrant une accélération des prix sur un mois mais un ralentissement en rythme annuel. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,07% à 7.213,81 points. Le Footsie britannique a grignoté 0,08%. Le Dax allemand a en revanche perdu 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,06%, tandis que le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 ont grappillé chacun 0,08%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait de 0,92%, le Standard & Poor's 500 de 0,71% et le Nasdaq de 0,58%, alors que les nouvelles données sur l'inflation suscitent des interrogations sur l'évolution des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le département américain du Travail a indiqué que l'indice des prix à la consommation (CPI) était remonté à 0,5% en janvier après +0,1% en décembre (chiffre révisé de -0,1%). Sur un an, il affiche cependant un ralentissement à +6,4%, le rythme le plus faible depuis octobre 2021, après avoir culminé à +9,1% en juin. Après la publication de ces données, Thomas Barkin, le président de la Fed de Richmond, a souligné qu'il faudrait du temps pour faire refluer l'inflation près de l'objectif de 2% de la banque centrale américaine, ajoutant que les risques inflationnistes l'emportaient encore sur les autres risques, notamment ceux concernant la conjoncture économique. "L'inflation se normalise, mais elle diminue lentement", a-t-il déclaré. "Si l'inflation persiste à des niveaux bien supérieurs à notre objectif, nous devrons peut-être en faire plus", a-t-il ajouté. Une enquête Reuters montre que les analystes s'attende à ce que la Fed relève ses taux à au moins encore deux reprises au cours des prochains mois, ce qui porterait l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") à 5%-5,25% contre 4,50%-4,75% actuellement. Aux valeurs à Wall Street, plusieurs groupes technologiques et de croissance, sensibles aux taux d'intérêt, étaient dans le rouge, à l'image d'Apple qui refluait de 1,34% et d'Amazon qui cédait 1,53%. Des publications financières animent par ailleurs les échanges, comme Coca-Cola en baisse de 1,13% en dépit d'une prévision de bénéfice supérieure aux attentes pour cette année. Les perspectives de Marriott International (+1,39%) et de Palantir Technologies (+13,40%) sont en revanche saluées. VALEURS En Europe, le marché a résisté à la tendance baissière à Wall Street en étant tiré essentiellement par le compartiment défensif des télécoms(+1,54%). L'opérateur britannique Vodafone a bondi de 3,42% après l'annonce d'une prise de participation de l'américain Liberty Global à son capital. L'indice du transport et des loisirs (+1,25%) a également été recherché, avec TUI (+0,67%) qui a fait état mardi de réservations prometteuses pour l'été. À Paris, Airbus a fini dans le vert après l'annonce d'une commande géante par Tata Group, propriétaire d'Air India, tandis que TF1 a reculé de 3,99% à la suite d'un changement de gouvernance. Lanterne rouge du Stoxx 600, le groupe allemand Thyssenkrupp (-10,42%) a été pénalisé par un plongeon d'environ 30% de son bénéfice trimestriel. LES INDICATEURS DU JOUR La croissance du PIB en zone euro a été confirmée à +0,1% au quatrième trimestre après +0,3% au troisième, selon les données publiées par Eurostat. CHANGES Le dollar est stable (0,09%) face à un panier de devises internationales, permettant à l'euro de s'afficher à 1,0724 dollar. La monnaie japonaise, montée à 131,79 yens pour un dollar, a elle été soutenue par la nomination attendue de Kazuo Ueda à la tête de la Banque du Japon (BoJ), ce qui ravive l'espoir d'un changement dans la stratégie ultra-accommodante de la banque centrale. TAUX Les rendements obligataires progressent fortement après les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, le dix ans américain gagnant sept points de base, à 3,78%, et le deux ans plus de 10 points, à 4,63%. En Europe, le rendement du Bund allemand des deux échéances a suivi le mouvement avec respectivement une hausse de 7,2 points à 2,44% et de 7,9 points à 2,86% en clôture. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent, les marchés tentant de digérer les données sur l'inflation aux Etats-Unis, la décision de Washington de puiser davantage dans les réserves stratégiques de brut et le relèvement par l'Opep de sa prévision de la demande pour cette année. Le Brent abandonne 1,8% à 85,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,87% à 78,64 dollars. A SUIVRE MERCREDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1824,43 +1,42 +0,08% +8,70% Eurostoxx 50 4238,76 -2,60 -0,06% +11,73% CAC 40 7213,81 +5,22 +0,07% +11,43% Dax 30 15380,56 -16,78 -0,11% +10,46% FTSE 7953,85 +6,25 +0,08% +6,74% SMI 11231,91 +22,57 +0,20% +4,68% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : [WATCH/LFR] LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 33980,51 -265,42 -0,78% +2,51% S&P-500 4114,22 -23,07 -0,56% +7,16% Nasdaq 11842,63 -49,16 -0,41% +13,15% Nasdaq 100 12459,30 -43,02 -0,34% +13,89% Compte rendu de la séance à Wall Street : [.NFR] "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0726 1,0720 +0,06% +0,22% Dlr/Yen 133,07 132,40 +0,51% +1,49% Euro/Yen 142,76 141,98 +0,55% +1,75% Dlr/CHF 0,9219 0,9192 +0,29% -0,27% Euro/CHF 0,9889 0,9858 +0,31% -0,06% Stg/Dlr 1,2167 1,2135 +0,26% +0,58% Indice $ 103,3510 103,3450 +0,01% +7,46% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1849,79 1853,39 -0,19% +21,94% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 135,17 -0,67 Bund 10 ans 2,44 -0,01 Bund 2 ans 2,85 -0,01 OAT 10 ans 2,90 -0,01 +46,00 Treasury 10 ans 3,78 +0,07 Treasury 2 ans 4,62 +0,09 PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 78,79 80,14 -1,35 -1,68% +28,72% Brent 85,19 86,61 -1,42 -1,64% +29,02% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)