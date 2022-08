L'Europe finit sans grand changement, entre craintes sur l'économie et bons résultats de HSBC

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, la publication de données économiques en Europe et en Asie ayant renforcé les préoccupations sur l'économie mondiale et pesé sur les cours pétroliers, malgré le renfort du secteur bancaire, en hausse à la suite des bons résultats de HSBC.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,18% à 6 436,86 points, le Footsie britannique de 0,13% et le Dax allemand en repli de 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en repli de 0,04% tandis que le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,19%.

Ce dernier a atteint en séance un plus haut depuis près de deux mois avant de baisser, les indicateurs du jour ravivant les inquiétudes sur l'économie, qu'il s'agisse de la contraction de l'indice PMI manufacturier en zone euro, du ralentissement de l'activité du secteur industriel en Chine ou de la baisse des ventes au détail en Allemagne.

Le ralentissement de l'activité manufacturière a notamment pesé sur le marché pétrolier, faisant fortement baisser les cours, alors que les investisseurs se préparent à la prochaine réunion de l'Opep+, prévue le 3 août.

L'indice ISM manufacturier américain a ralenti en juillet, ressortant à 52,8 contre 53,0 le mois précédent. Il a cependant moins baissé que prévu, les économistes interrogés par Reuters s'attendant en moyenne à un chiffre de 52,0.

Ce tableau macroéconomique morose nourrit les spéculations sur un possible ralentissement du resserrement de la politique de la Fed, qui a procédé la semaine dernière à une hausse de taux de trois quarts de points.

VALEURS

Le secteur de l'énergie a reculé de 1,47%, dans le sillage de la baisse des cours pétroliers. À Paris, TotalEnergies a perdu 1,63% tandis qu'à Londres, Shell a cédé près de 2%.

A contrario, le secteur bancaire a affiché la plus forte hausse du Stoxx 600 avec +0,96%.

HSBC a grimpé de 6,13% après avoir relevé un objectif de rentabilité et annoncé son intention de verser un dividende trimestriel à partir de l'an prochain.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en hausse, l'indice Dow Jones gagnait 0,25% et le Standard & Poor's 500, plus large, progressait de 0,12%.

Le Nasdaq Composite prenait 0,48%.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat italiens ont reculé après que Giorgia Meloni, cheffe de file de l'extrême droite et pressentie pour succéder à Mario Draghi à la présidence du Conseil, a déclaré vendredi qu'elle s'en tiendrait aux règles budgétaires de l'Union européenne, apaisant ainsi les craintes de voir l'Italie prendre ses distances avec Bruxelles.

Le rendement de l'emprunts souverain italien à dix ans a ainsi cédé plus de 17 points de base, à 2,982%, et était au plus bas depuis fin mai.

Le dix ans allemand a fini en baisse de 6,5 points de base à 0,768% tandis que sur le marché américain le rendement des Treasuries à dix ans perd près de 5,5 points de base à 2,5893%.

PÉTROLE

Le Brent perd 4,56% à 99,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 5,74% à 92,96.

CHANGES

Le dollar a atteint son plus bas niveau depuis plus de six semaines face au yen, à 131,80, les cambistes continuant de parier sur le fait que la Réserve fédérale sera moins agressive dans le resserrement sa politique monétaire en raison du risque de récession.

Le billet vert fléchit de 0,59% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro évolue en hausse de 0,53% à 1,0272 dollar.

(Rédigé par Valentine Baldassari, édité par Jean-Michel Bélot)