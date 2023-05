L'Europe finit la semaine dans le vert, optimisme après l'emploi américain

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, la résilience du marché du travail américain alimentant l'optimisme sur les perspectives économiques bien qu'elle ait tempéré les attentes de réduction des taux de la part de la Réserve fédérale. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,26% à 7.432,93 points. Le Footsie britannique a pris 0,98% et le Dax allemand 1,44%. L'indice EuroStoxx 50 a pour sa part gagné 1,23%, le FTSEurofirst 300 1,02% et le Stoxx 600 1,07%. Sur la semaine, le Stoxx 600 a perdu 0,30% et le CAC 40 0,78%, les deux indices enregistrant leur deuxième perte hebdomadaire d'affilée. Alors que les inquiétudes concernant la santé du secteur bancaire américain persistent, le dernier rapport sur l'emploi américain publié vendredi a montré une augmentation plus importante que prévu de la création d'emplois en avril, contribuant à soulager les marchés à la fin d'une semaine marquée par des hausses de taux d'intérêt de la Fed et de la Banque centrale européenne (BCE). Très suivi par les investisseurs, le rapport a fait état de 253.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 180.000. "Dans le passé, nous avons vu un rapport sur l'emploi très positif faire baisser le marché, mais aujourd'hui le marché maintient ses gains, pensant que le verre est à moitié plein, qu'un atterrissage en douceur est possible et qu'une récession n'est pas aussi imminente", a dit Gina Bolvin, présidente du Bolvin Wealth Management Group. Ces chiffres, tout en tempérant les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine mettra fin à son cycle de resserrement monétaire, soulagent quelque peu les marchés au cours d'une semaine où les craintes concernant la santé des banques régionales américaines ont refait surface. VALEURS Les banques ont fini vendredi sur un gain de 2,9%, le plus fort du Stoxx 600, avec notamment Unicredit prenant 4,8% et BNP Paribas 3,4% IAG, propriétaire de British Airways, a gagné 2,3%, la compagnie aérienne prévoyant un bénéfice au-dessus de ses attentes cette année grâce à un important rebond de la demande. Air France-KLM, qui a publié une perte d'exploitation légèrement supérieure aux attentes, a par contre abandonné 2,6% Adidas a pour sa part bondi de 8,9%, après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Telecom Italia s'est octroyé 8% alors que, selon des sources, le Trésor italien est prêt à soutenir une proposition d'achat du réseau fixe de l'opérateur par KKR et de la Caisse des dépôts italienne (CDP). A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 1,19%, le Standard & Poor's 500 1,43% et le Nasdaq Composite 1,73%, avec le géant Apple progressant de 4,9% après avoir publié jeudi des résultats trimestriels au-dessus des attentes. La banque régionale américaine PacWest, qui a décroché de plus de 50% jeudi, prend 78%. LES INDICATEURS DU JOUR La production industrielle de la France ?a reculé en mars, selon les données publiées vendredi par l'Insee, avec un repli important dans la cokéfaction-raffinage en raison des mouvements de grève qui ont touché les raffineries. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont enregistré une contraction nettement plus marquée que prévu en mars, la plus forte sur un mois depuis 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, selon l'Office fédérale de la statistique. Les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont par ailleurs baissé plus que prévu sur un mois en mars, selon les données d' Eurostat, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ayant fortement entamé les revenus disponibles et limité le pouvoir d'achat. CHANGES L'indice dollar , qui mesure son évolution face à un panier de devises de référence, baisse de 0,1 après le rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis. L'euro progresse de 0,1% à 1,1024 dollar. TAUX Les rendements obligataires ont progessé après les données plus solides que prévu sur les créations d'emploi aux Etats-Unis, ce qui a tempére les attentes en matière de réduction des taux de la part de la Réserve fédérale. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a progressé de 9 points de base à 2,2% tandis que son équivalent à deux ans a pris plus de 8 points de base à 2,6%. Aux Etats-Unis, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans avance de plus de 10 points de base à 3,4% après être tombé jeudi sous 3,3%, pour la première fois en un mois, avec les craintes sur les banques. Son équivalent à deux ans avance de 20 points de base à 3,9% PÉTROLE Les cours du pétrole sont en hausse mais devraient subir une troisième semaine consécutive de pertes en réaction aux inquiétudes sur l'affaiblissement de l'économie américaine et de la demande chinoise. Le Brent, en baisse d'environ 5% sur la semaine, prend 3,35% à 74,93 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 3,56% à 70,99 dollars mais affiche un recul hebdomadaire de 7%. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Matthieu Protard)