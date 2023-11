L'Europe finit en petite hausse sans Wall Street

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, mais sans grande conviction, en l'absence d'intervenants sur les marchés américains, fermés pour Thanksgiving alors que la séance de vendredi à New York sera raccourcie. La tendance positive a été tirée par des achats à bon compte, notamment dans le compartiment du pétrole et du gaz, en repli depuis deux séances. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,24% à 7.277,93 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,19% et le Dax allemand de 0,23%. A Amsterdam, l'indice AEX a grappillé 0,30% malgré la victoire du Parti pour la liberté (PVV) d'extrême-droite de Geert Wilders aux élections législatives néerlandaises. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,21%, le FTSEurofirst 300 de 0,28%. Le Stoxx 600, qui a touché mercredi un sommet de deux mois, a gagné 0,27%. La publication des indices PMI en zone euro qui ont montré que l'activité du secteur privé dans le bloc est restée en territoire négatif en novembre n'a pas ébranlé l'enthousiasme des marchés. Des analystes ont souligné que les chiffres des PMI étaient moins mauvais que prévu, signe que le ralentissement de l'économie de la zone euro pourrait commencer à s'atténuer. En Grande-Bretagne l'activité a, elle, renoué avec la croissance en novembre. Côté politique monétaire, le compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE) a montré qu'une hausse des taux restait possible sans être le scénario de base de l'institution de Francfort. Les traders s'attendent à une baisse du coût du crédit en zone euro de 90 points de base en 2024. VALEURS Le compartiment du pétrole et du gaz (+1,29%) a enregistré l'une des meilleurs performances sectorielles du Stoxx 600 avec notamment un gain de 1,55% pour TotalEnergies et de 1,57% pour BP. Sur le SBF 120, le spécialiste de la viande de volaille LDC a pris de 3,92% après le relèvement de ses prévisions annuelles. Novo Nordisk, première capitalisation européenne, a avancé de 1,01% après l'annonce d'un investissement de 2,1 milliards d'euros en France pour stimuler la production de médicaments contre l'obésité. Côté baisse, Virgin Money a cédé 6,52% en raison d'un bénéfice annuel inférieur au consensus, tandis que le groupe espagnol de services aux collectivités Endesa a abandonné 2,38% après l'abaissement de sa prévision de bénéfice annuel CHANGES L'euro gagne 0,17%, à 1,0906 dollar dans une séance volatile où les marchés sont fermés aux Etats-Unis et au Japon. La livre sterling s'affiche à 1,2531 dollar, en hausse de 0,31% après sa forte baisse de la veille liée à la présentation du budget britannique. La couronne suédoise abandonne 0,28% à 11,442 face à l'euro après la décision de la banque centrale de Suède de laisser son principal taux directeur inchangé, à 4,00%. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, a fini sur un gain d'environ six points, à 2,618%, mais il était à un sommet de 12 ans à 3,024% début octobre. Le rendement du Gilt britannique à dix ans a progressé de plus de huit points de base, à 4,25%, après la publication des indices PMI en Grande-Bretagne. Le marché table désormais sur une baisse des taux de la Banque d'Angleterre en septembre et non plus en août. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent encore jeudi, toujours pénalisés par le report inattendu au 30 novembre de la réunion de l'Opep+, alimentant les spéculations selon lesquelles l'organisation pourrait ne pas réduire davantage ses quotas de production l'an prochain en raison des divergences entre ses membres. Le Brent reflue de 0,83% à 81,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,05% à 76,29 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)