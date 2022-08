L'Europe finit en ordre dispersé, entre espoir et incertitudes

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé jeudi et Wall Street réduit ses gains, tiraillées entre les signes de ralentissement de l'inflation américaine et les incertitudes persistantes quant au rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

À Paris, le CAC 40 a pris 0,33% à 6.544,67points. Le Footsie britannique a cédé 0,55%, pénalisé par GSK, et le Dax allemand a perdu 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 a clôturé en hausse de 0,21%, le FTSEurofirst 300 de 0,08% et le Stoxx 600 de 0,06%.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait dans le désordre après une ouverture en hausse: le Dow Jones, soutenu par Walt Disney, gagnait 0,5%, le S&P-500 prenait 0,36% et le Nasdaq Composite reculait de 0,05%.

Au lendemain de l'annonce d'un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, les données du jour ont montré que les prix à la production (PPI) ont baissé de manière inattendue le mois dernier, alimentant l'espoir des investisseurs que la Réserve fédérale modère l'ampleur de ses prochaines hausses de taux.

Plusieurs responsables de l'institution ont toutefois déclaré ces dernières 24 heures que l'inflation restait à un niveau trop élevé (plus de quatre fois l'objectif de 2%) et que la hausse des taux devait se poursuivre.

Certains analystes mettent ainsi en garde contre un excès d'optimisme, estimant que la banque centrale américaine devra se baser sur d'autres éléments pour infléchir le resserrement de sa politique monétaire.

"On aimerait quand même voir une vraie tendance se dessiner le mois prochain et constater que la baisse des prix ne concerne pas forcément que l'énergie. On aimerait voir les prix d'autres secteur baisser. Les indices CPI et PPI ont donné aux investisseurs l'espoir que la flambée des prix atteignait enfin un pic mais il est trop tôt pour le dire", a déclaré Joe Saluzzi, chez Themis Trading.

VALEURS

En Bourse, les laboratoires Sanofi et GSK ont perdu 3,33% et 10,06% respectivement, affectés par les craintes de voir des poursuites judiciaires visant le Zantac aux Etats-Unis aboutir à des décisions coûteuses.

Valneva a abandonné 1,52% après avoir abaissé son objectif de chiffre d'affaires annuel en raison de la baisse des commandes pour son vaccin anti-COVID-19.

L'assureur Aegon a bondi de 8,90% après avoir relevé ses prévisions en matière de génération de capital d'exploitation pour l'année et de flux de trésorerie disponible pour 2021-2023, soutenu par un bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre meilleur qu'attendu.

CHANGES/TAUX

Du côté des devises, l'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, continue de reculer (-0,23%) après avoir accusé la veille sa pire performance quotidienne en cinq mois.

L'euro monte à 1,0333 dollar (+0,35%).

"L'appétit pour le risque a rebondi dans l'ensemble du paysage financier avec la perspective d'une politique monétaire moins restrictive de la part de la Fed", a déclaré Karl Schamotta, responsable de stratégie chez Corpay.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, à 2,8403%, regagne plus de cinq points de base.

En Europe, celui du Bund allemand à dix ans a atteint en séance un pic de deux semaines à 0,99%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse après que l'Agence internationale de l'énergie a relevé ses prévisions de croissance de la demande de brut cette année, la flambée des prix du gaz incitant certains consommateurs à se tourner vers le pétrole.

Le Brent gagne 1,52% à 98,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,74% à 93,53 dollars.

