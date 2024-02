L'Europe finit en ordre dispersé après des résultats contrastés

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi et Wall Street était également sans direction claire à la mi-séance après une salve de résultats contrastés d'entreprises alors que les indices sont proches de leurs niveaux records et que les rendements obligataires remontent. À Paris, le CAC 40, porté par le secteur du luxe (+2%) après les comptes trimestriels de Kering (+4,90%), a fini sur un gain de 0,71% à 7.665,63 points, plus très loin de son sommet historique de 7.702,95 points. Le Dax allemand a pris 0,25% à 16.963,83 points contre un plus haut absolu de 17.049,52 points, touché le 6 février. Le Footsie britannique a reflué de 0,44%, pénalisé par le secteur de la santé. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,61%, tandis que le FTSEurofirst 300 a reflué de 0,04%. Le Stoxx 600, en baisse de 0,09%, est resté proche de son record de 487,66 points. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,27%, le Standard & Poor's 500 de 0,058%, tandis que le Nasdaq avance de 0,29% . Le S&P 500, qui a inscrit un record mercredi en séance à 4.999,89 points, s'est de nouveau grandement rapproché de la barre symbolique des 5.000 points jeudi sans toutefois parvenir à casser cette résistance technique. Il a notamment été aidé par Walt Disney qui bondit de 12,34% après l'approbation par son conseil d'un plan de rachat d'actions de trois milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2024. ARM s'est également distingué avec un titre qui s'envole de 56,15%, à la faveur de ses prévisions, tirant le secteur des semi-conducteurs (+1,93%) et celui des nouvelles technologiques (+0,29%) sur fond d'essor de l'intelligence artificielle (IA). Les échanges en Europe ont été animés par des résultats d'entreprises dans plusieurs grands secteurs, notamment dans la consommation (+1,87%) où Unilever (+3,15%) a fait état d'une hausse de ses ventes au quatrième trimestre. AstraZeneca, dont le bénéfice est ressorti en dessous des attentes au quatrième trimestre, a chuté de 6,35% et pesé sur le secteur de la santé en Europe (-1,9%). VALEURS EN EUROPE Dans le reste des valeurs en Europe, les résultats et prévisions de Publicis(+1,63%) et Unibail-Rodamco-Westfield (+4,75%) ont été applaudis, tandis que ceux de Crédit Agricole(-5,20%), Société Générale (-0,96%) et Vinci (-0,76%) ont déçu. Siemens, qui a fait mieux que prévu sur son premier trimestre fiscal, a gagné 0,96%, tandis que Maersk a plongé de 14,69%, le groupe ayant prévenu que la saturation de l'offre de porte-conteneurs affecterait son bénéfice cette année. Son concurrent Hapag Lloyd's a reculé de 9,24%. Adyen s'est envolé de 21,34% grâce à un bénéfice d'exploitation 2023 au-dessus des attentes, entraînant dans son sillage Worldline qui a pris 0,34%. LES INDICATEURS DU JOUR Les inscriptions au chômage ont reculé aux Etats-Unis la semaine dernière, à 218.000 contre 227.000 (révisé) la semaine précédente, alors que le consensus Reuters était de 220.000. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini sur un gain de 5,5 points de base, à 2,354% dans un contexte de révision à la baisse des anticipations de réduction des taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année, à désormais 120 points de base contre 130 prévus mercredi. Deux responsables de la BCE, Philip Lane et Pierre Wunsch, ont en outre estimé jeudi que l'institution de Francfort avait encore besoin de preuves supplémentaires que l'inflation reviendra bien vers l'objectif de 2%. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans progresse de près de six points de base, à 4,154%, alors que plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine, à l'image de Thomas Barkin ce jeudi, continuent d'inviter à la patience sur une éventuelle baisse du coût du crédit. CHANGES Le dollar s'affermit de 0,12% face à un panier de devises de référence, dans la perspective d'un maintien des taux directeurs américains à leurs niveaux actuels. L'euro est stable, à 1,0771 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2618 dollar (-0,06%). PÉTROLE Les cours pétroliers réagissent au rejet par Israël de la proposition de cessez-le-feu du Hamas: le Brent avance de 2,5% à 81,19 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,59% à 75,77 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)