L'Europe finit en nette hausse, rassurée sur la BCE

par Diana Mandia (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse jeudi, avec le CAC 40 dépassant les 8.000 points pour la première fois de son histoire, après que la Banque centrale européenne (BCE) a signalé un ralentissement de l'inflation, ce qui pourrait ouvrir la voie à un très attendu assouplissement monétaire. À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,77% à 8.016,22 points. Le Footsie britannique a pris 0,17% et le Dax allemand 0,71%. L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,26%, le FTSEurofirst 300 a pris 1,09% et le Stoxx 600 s'est adjugé 1,05% pour toucher un plus haut historique. A lire aussi... Les marchés se sont réjouis jeudi des annonces de la BCE, qui a dit constater que les prix avaient continué à décélérer depuis la dernière réunion du Conseil des gouverneurs en janvier et a abaissé sa prévision d'inflation pour 2024. "Même si ces révisions étaient largement attendues, elles ont tout de même renforcé les attentes selon lesquelles la BCE est sur le point de décider qu'elle peut se permettre de réduire ses taux", a déclaré Stuart Cole, analyste chez Equiti Capital. La banque centrale s'est toutefois gardée de promettre un calendrier précis, réaffirmant que ses décisions futures dépendraient en partie de l'évolution de l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix les plus volatils, et s'est montrée particulièrement tenace. Christine Lagarde, la présidente de l'institution, a précisé que les réductions de taux n'avaient pas été discutées lors de la réunion de jeudi. "La banque centrale semble conditionner une éventuelle baisse des taux directeurs à l'observation des données 'sur ces prochains mois'. Un signal que les baisses de taux ne sont pas encore imminentes", a nuancé Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital. Aux Etats-Unis, le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a réitéré jeudi que toute baisse des taux d'intérêt dépendrait de l'évolution de la conjoncture, notamment un ralentissement continu de l'inflation. TAUX Les rendements obligataires en zone euro ont reculé jeudi mais effacé une bonne partie de leur repli initial juste après les annonces de la BCE. Le rendement du dix ans allemand a perdu 2 points de base à 2,309%, et celui du taux à deux ans, le plus sensible aux taux, a reculé plus de 6 pb à 2,8098%. Le rendement de l'OAT française a reculé de 3 points, à 2,7490%, et son équivalent italien est ressorti à 3,622%, en baisse de presque 4 pb. Le rendement du Treasuries à dix ans, qui est tombé jeudi à son plus bas niveau en un mois, s'est stabilisé à 4,1078%. Celui à deux ans ressort à 4,5243%, en baisse de plus de 3 pb. CHANGES L'euro a d'abord reculé après les annonces de la BCE avant de repartir à la hausse, les cambistes retenant le statu quo sur les taux alors même que Jerome Powell a de nouveau signalé jeudi qu'une baisse du coût du crédit aux Etats-Unis surviendrait dans le courant de l'année. Le dollar cède 0,42% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro gagne 0,31% à 1,0931 dollar. VALEURS Teleperformance a plongé de 23,1%, lanterne rouge du CAC 40, après avoir publié mercredi soir une croissance organique inférieure aux attentes pour 2023 et s'être dit "prudent" pour ses perspectives 2024. Believe a pris 5%, Warner Music Group ayant confirmé jeudi avoir approché à la fin février le groupe français de musique numérique pour entamer des discussions en vue d'un rapprochement potentiel. Le groupe de services multi-techniques Spie a progressé de 6,3%, le marché saluant des résultats annuels meilleurs qu'attendu et des prévisions jugées rassurantes. Ailleurs en Europe, le groupe de luxe Hugo Boss, qui a dit prévoir un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel inférieurs aux attentes en 2024, a chuté de 13,7%, accusant sa pire journée en huit ans. Novo Nordisk a bondi de 8,3% après que les premiers résultats des essais de son médicament expérimental très attendu contre l'obésité, l'amycrétine, ont montré une perte de poids plus importante que son traitement populaire, le Wegovy. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,30%, le Standard & Poor's 500 0.81% et le Nasdaq Composite 1,17%. PÉTROLE Les prix du pétrole sont partagés jeudi entre les inquiétudes concernant le calendrier de réduction des taux de la Fed et les données commerciales chinoises encourageantes sur la demande. Le Brent grignote 0,06% à 83,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,17% à 78,97 dollars CLc1. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)