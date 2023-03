L'Europe finit en légère hausse, l'optimisme sur les banques s'estompe

L'Europe finit en légère hausse, l'optimisme sur les banques s'estompe













Crédit photo © Reuters

par Diana Mandia (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé mardi en petite hausse une séance volatile, marquée par l'essoufflement du rebond du secteur bancaire et la remontée des rendements obligataires. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,14% à 7.088,34 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,17% et le Dax allemand de 0,09%. L'indice EuroStoxx 50 s'est octroyé 0,09% et le FTSEurofirst 300 0,03%, tandis que le Stoxx 600 a abandonné 0,06%. Si les inquiétudes immédiates concernant le secteur bancaire se sont apaisées à la suite de l'annonce du soutien des régulateurs américains au projet d'acquisition des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank (SVB) par la First Citizens Bank, la confiance des investisseurs dans le secteur reste fragile. Le président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE), Andrea Enria, s'est dit mardi inquiet de la récente volatilité sur le cours de Bourse de Deutsche Bank et de la nervosité des investisseurs. Le coût de l'assurance contre le risque de défaut (CDS) de la première banque allemande a baissé depuis le pic de tensions vendredi, mais il reste bien au-dessus des niveaux antérieurs à l'effondrement de SVB et au rachat de Credit Suisse par son rival, qui ont déclenché ce mois-ci toutes les alarmes au sujet d'une éventuelle crise bancaire. Le gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernandez de Cos, a pour sa part averti que l'incertitude causée par les turbulences dans le secteur pourrait générer une augmentation persistante des coûts de financement et obliger les banques à augmenter leurs provisions. VALEURS Le compartiment bancaire européen, qui gagnait jusqu'à 2% dans les échanges en matinée, a réduit ses gains et finit en hausse de 0,55%. Outre les inquiétudes sur la santé des banques, les investisseurs ont aussi appris mardi que des perquisitions ont été menées par le Parquet national financier français (PNF) dans les locaux de cinq établissements, dont Société Générale SOGN.PA (-1,07%))et BNP Paribas (+0,3%), dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Parmi les grands secteurs de la cote européenne, les compartiments sensibles aux taux d'intérêt comme les nouvelles technologies (-1,34%) et l'immobilier (-2,73%) ont accusé les plus importants replis sur fond de remontée des rendements obligataires. Aux valeurs, l'opérateur Telecom Italia s'est octroyé 2,5% alors que les prétendants pour le rachat de son réseau fixe étudient des améliorations potentielles de leurs offres après avoir reçu des informations supplémentaires sur l'actif, ont indiqué mardi des sources à Reuters. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,18%, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq abandonnaient 0,16% et 0,65%. LES INDICATEURS DU JOUR En France, le climat des affaires dans l'industrie a baissé à 104 points en mars contre 105 le mois dernier, tout en restant supérieur aux estimations de 103 points, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee. Alors que l'inflation est toujours surveillée de près par les investisseurs, les prix dans les magasins d'alimentation en Grande-Bretagne ont encore augmenté en mars à un niveau record, selon les données du secteur publiées mardi. Aux Etats-Unis, l'enquête mensuelle du Conference Board a fait état mardi d'une amélioration inattendue de la confiance des consommateurs. CHANGES L'accalmie sur les banques freine l'aversion au risque et le dollar cède du terrain pour la deuxième séance consécutive, refluant de 0,37% face à un panier de devises de référence. L'euro en profite pour remonter à 1,0847 dollar (+0,44%). TAUX L'apaisement des inquiétudes dans le secteur bancaire soutient la remontée des rendements obligataires, le dix allemand ayant pris mardi plus de six points de base à 2,288%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance avance de plus de trois points, à 3,56%. PÉTROLE Les cours du pétrole avancent mardi, alors que les investisseurs évaluent les risques liés aux banques, les conséquences des interruptions des exportations du brut du Kurdistan irakien et les signes d'une augmentation de la demande chinoise. Le Brent avance de 1% à 78,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,95% à 73,5 dollars le baril. A SUIVRE MERCREDI: (Édité par Blandine Hénault)