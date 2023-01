L'Europe finit en hausse prudente, Netflix en soutien à Wall Street

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi et Wall Street évoluait également dans le vert en fin de matinée à New York, l'optimisme sur la Chine et les publications financières des sociétés comme Netflix prenant le pas momentanément sur les craintes d'une récession et les dernières déclarations restrictives de banquiers centraux.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,63% à 6.995,99 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,30% et le Dax allemand a progressé de 0,76%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,63%, le FTSEurofirst 300 0,32% et le Stoxx 600 0,37%.

Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a cependant cédé 0,39% et le Stoxx 600 0,09% dans un contexte de prises de bénéfices, l'indice paneuropéen ayant effacé sur les trois premières semaines de 2023 près de la moitié de la perte de 12,9% enregistrée en 2022.

La prudence des investisseurs est alimentée par les déclarations de responsables de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui insistent depuis plusieurs jours sur la nécessisté d'un resserrement monétaire prolongé face à une inflation qu'ils jugent encore élevée.

Patrick Harker, le président de la Fed de Philadelphie, s'est cependant démarqué vendredi de ses collègues en affirmant qu'il était désormais temps de ralentir le rythme des hausses de taux.

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment des ressources de base (+0,77%), celui de l'énergie (+0,44%) et les valeurs du luxe (LVMH et Hermès ont fini en hausse d'environ 1%) ont été recherchés avec l'espoir que la réouverture de l'économie chinoise bénéficie à la croissance mondiale.

L'indice de la distribution (+1,09%) a pris la tête du Stoxx 600, regagnant une partie du terrain perdu la veille.

Dans l'actualité des sociétés, le groupe suédois Ericsson, plombé par le ralentissement du marché américain au quatrième trimestre, a chuté de 4,7%, entraînant dans son sillage Nokia, qui a abandonné 3,68%.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,25%, le Standard & Poor's 500 de 0,83% et le Nasdaq de 1,4%.

Netflix bondit de 6,14% après avoir fait état d'un nombre d'abonnés supérieur aux prévisions au quatrième trimestre alors que le secteur des nouvelles technologies est ébranlé par une succession de plans de licenciement annoncés par Microsoft(+2,67%), Amazon (+1,94%) ou encore Alphabet (+4,06%) sur fond de hausse de taux d'intérêt et d'incertitudes économiques.

"Les investisseurs commencent à considérer la tech comme un secteur complètement déprimé mais (leur) qualité et leurs fondamentaux se maintiennent", a déclaré Sylvia Jablonski, directrice des investissements chez Defiance ETFs.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les reventes de logements aux Etats-Unis ont reculé en décembre à 4,02 millions d'unités en rythme annualisé, leur plus bas niveau en 12 ans, mais la récente baisse des taux d'intérêt dans l'immobilier conjuguée au ralentissement de la croissance du prix médian des biens alimentent l'espoir d'un redressement du secteur.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont affiché en décembre une contraction inattendue de 1%.

CHANGES

Le dollar profite de son statut d'actif refuge pour s'apprécier de 0,14% face aux autres grandes devises.

La monnaie japonaise, qui se traite à 129,89 yens pour un dollar, est affectée par la poursuite de la politique ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ).

La livre sterling recule de 0,14% à 1,2372 dollar après les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni.

L'euro grignote 0,05%, à 1,0832 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe sont tirés par les déclarations restrictives de plusieurs responsables de la BCE, dont François Villeroy de Galhau, Olli Rehn et Christine Lagarde elle-même.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini sur un gain de 11,7 points de base, à 2,17%, mais reste sous son pic de 11 ans touché le 2 janvier à 2,569%.

Son équivalent américain de même échéance avance de 9,6 points de base à 3,49% alors que la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, a déclaré vendredi attendre davantage de preuves d'un ralentissement de l'inflation dans les services.

PÉTROLE

Les cours pétroliers s'acheminent vers une deuxième semaine consécutive de gains, toujours soutenus par la perspective d'un bond de la demande en Chine après la levée des restrictions sanitaires liées au COVID-19.

Le Brent prend 0,73% à 86,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,77% à 80,95 dollars.

A SUIVRE LUNDI:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1785,30 +6,26 +0,35% +6,37%

Eurostoxx 50 4119,90 +25,62 +0,63% +8,60%

CAC 40 6995,99 +44,12 +0,63% +8,07%

Dax 30 15033,56 +113,20 +0,76% +7,97%

FTSE 7770,59 +23,30 +0,30% +4,28%

SMI 11295,02 +36,05 +0,32% +5,27%

LA TENDANCE A

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 33135,68 +91,12 +0,28% -0,03%

S&P-500 3932,85 +34,00 +0,87% +2,43%

Nasdaq 11014,92 +162,65 +1,50% +5,24%

Nasdaq 100 11474,93 +179,26 +1,59% +4,89%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0833 1,0827 +0,06% +1,22%

Dlr/Yen 129,92 128,42 +1,17% -0,91%

Euro/Yen 140,76 139,10 +1,19% +0,33%

Dlr/CHF 0,9216 0,9162 +0,59% -0,30%

Euro/CHF 0,9986 0,9921 +0,66% +0,92%

Stg/Dlr 1,2374 1,2389 -0,12% +2,29%

Indice $ 102,2310 102,0580 +0,17% +6,30%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1923,62 1931,39 -0,40% +26,80%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 138,21 -1,34

Bund 10 ans 2,17 +0,00

Bund 2 ans 2,58 -0,00

OAT 10 ans 2,62 -0,00 +44,60

Treasury 10 ans 3,49 +0,09

Treasury 2 ans 4,19 +0,07

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 81,00 80,33 +0,67 +0,83% +32,33%

Brent 86,87 86,16 +0,71 +0,82% +31,56%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)