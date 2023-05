L'Europe finit en hausse prudente avant des données sur l'inflation

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi lors d'une séance plutôt calme, alors que la publication cette semaine de données sur l'inflation devrait fournir des indications supplémentaires sur les projets des banques centrales concernant les taux. En ce 8 mai où plusieurs marchés étaient ouverts, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,11% à 7.440,91 points. Le Dax allemand a par contre effacé ses gains initiaux pour finir en baisse de 0,05%, impacté par le recul plus fort que prévu de la production industrielle allemande. L'indice EuroStoxx 50 a pour sa part pris 0,19%, le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 0,35%. La Bourse de Londres, fermée alors qu'un jour férié a été décrété en l'honneur du couronnement de Charles III, rouvrira mardi. L'attention se tourne désormais vers la publication, mercredi, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis qui seront particulièrement surveillés, après que le rapport mensuel sur l'emploi a montré vendredi une résilience plus forte qu'attendu du marché du travail, éloignant le spectre d'une récession mais ravivant la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire mené par la Réserve fédérale américaine (Fed). Le consensus Reuters prévoit une accélération de l'inflation américaine à 0,4% sur un mois. Avant cela, le marché prendra connaissance de l'enquête trimestrielle de la Fed sur les prêts bancaires, qui devrait fournir des indications sur l'impact de la remontée des taux d'intérêt alors que le secteur bancaire reste sous pression aux Etats-Unis après la faillite de banques régionales. En Europe, les prix devraient ralentir fortement cette année, a déclaré lundi l'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, tout en notant que pour l'instant leur croissance restait encore très dynamique, y compris pour les denrées alimentaires et l'inflation de base. Les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne, la plus grande économie européenne, sont attendus mercredi. VALEURS Les secteurs des ressources de base (+0,5%) et de l'énergie (+0,6%) ont progressé sur fond de reflux des craintes d'une récession après la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi. A Paris, Vallourec, qui a obtenu une autorisation au Brésil pour la reprise d'exploitation de sa mine de fer de Pau Branco, a bondi de 4,5%, la plus forte hausse de l'indice SBF 120. Alstom, qui a annoncé vendredi la nomination de Bernard Delpit comme directeur financier à compter du 30 juin, a pris pour sa part 3,3%. En Italie, Monte Dei Paschi Di Siena (MPS) a gagné 5,8%, le Trésor étant prêt à réduire sa participation dans la banque, selon des sources. A Amsterdam, l'opérateur postal PostNL a grimpé de 10,2% après avoir fait état d'un bénéfice d'exploitation inattendu au premier trimestre. A WALL STREET Apres avoir ouvert sans direction, le Dow Jones perdait 0,18%, le Standard & Poor's 500 progressait de 0,03% et le Nasdaq Composite reculait de 0,05% à l'heure de la clôture européenne. LES INDICATEURS DU JOUR Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est dégradé contre toute attente depuis le début du mois de mai (-13,1 points) dans un contexte d'inflation persistante et d'inquiétudes sur le dossier de l'énergie, selon l'enquête mensuelle de l'institut Sentix publiée dans la journée. En Allemagne, la production industrielle a reculé plus que prévu en mars, en partie à cause de la faible performance du secteur automobile, selon l'Office fédéral de la statistique, ce qui a ravivé les craintes de récession dans la plus grande économie d'Europe. "L'industrie manufacturière allemande souffre de plus en plus des hausses de taux mondiales, qui freinent de plus en plus l'économie", a déclaré Ralph Solveen, économiste en chef de la Commerzbank, soulignant que les risques de récession en Allemagne augmentaient. CHANGES A l'heure de la clôture européenne, le dollar, qui a accusé une deuxième perte hebdomadaire consécutive la semaine dernière avec un repli de 0,4%, est stable face à un panier de devises de référence, dans l'attente de la publication de l'enquête de la Fed sur les prêts bancaires. L'euro recule de 0,01% et se traite à 1,1017dollar. TAUX Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement progressé, avec la perspective que les responsables de la BCE réitèrent leur engagement à augmenter les taux d'intérêt. "Le programme chargé des intervenants de la BCE cette semaine (...) est susceptible de confirmer le message déterminé de la semaine dernière sur les taux", a déclaré Rainer Guntermann, stratège taux de Commerzbank. Le rendement du Bund allemand à deux ans, le plus sensible aux attentes en matière de politique monétaire, a pris 4 points de base à 2,6%, tandis que son équivalent à 10 ans a gagné 2 points de base à 2,3%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans augmentait de plus de 4 points de base à 3,4%. PÉTROLE Les prix du pétrole ont fortement progressé avec le reflux des craintes d'une récession, certains traders estimant aussi que la chute récente des prix semblait excessive, avec trois baisses hebdomadaires consécutives pour la première fois depuis novembre. Le Brent gagne 2,15% à 76,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,5% à 73,12 dollars. "Une situation de survente sur le marché, combinée au fait que le Brent a réussi à trouver un soutien avant le creux de mars, a forcé les vendeurs à découvert récemment établis à chercher à se couvrir, ce qui pourrait souligner que la vente récente était excessive", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean Terzian)