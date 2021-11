L'Europe finit en hausse malgré une certaine prudence avant la Fed

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes, à l'exception de Londres, ont terminé mardi en hausse, tandis que Wall Street évoluait également dans le vert à mi-séance dans un contexte d'optimisme lié aux résultats et prévisions d'entreprises même si une certaine prudence demeure à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine.

À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,49% à 6.927,03 points. Le Footsie britannique a en revanche reflué de 0,19%, plombé par les groupes miniers. Le Dax allemand a pris 0,94%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,37%, le FTSEurofirst 300 de 0,14%. Le Stoxx 600 s'est adjugé pour sa part 0,14%, confortant son pic historique touché lundi à 479,62 points.

Selon les dernières données de Refinitiv, le bénéfice des sociétés du Stoxx 600 devrait augmenter de 52% au troisième trimestre par rapport à la même période il y a un an.

Aux Etats-Unis, parmi les entreprises du S&P-500 ayant déjà publié leurs comptes trimestriels, 82,1% ont dépassé les attentes des analystes.

En Europe comme aux Etats-Unis, les investisseurs font cependant preuve d'une certaine prudence à la veille des conclusions de deux jours de débats du comité de politique monétaire de la Fed, qui devrait déboucher selon les analystes sur le début d'un resserrement monétaire.

La banque centrale d'Australie (RBA), qui se réunissait également dans la journée, a maintenu son taux directeur à 0,1% mais a supprimé, dans son communiqué, la référence au fait que les taux ne seront pas relevés avant 2024, ce qui suggère une hausse de taux plus tôt que prévu.

Jeudi, la Banque d'Angleterre publiera à son tour un communiqué de politique monétaire à l'issue de sa réunion.

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs en Europe, la tendance a été soutenue par le secteur de la santé qui a gagné 1,27%. Le groupe danois Demant a notamment pris 3,4% à la faveur d'un relèvement de sa prévision de bénéfice annuel.

A l'inverse, le compartiment des ressources de base, en repli de 2,88%, a pesé sur les indices, dans le sillage de la baisse des cours du minerai de fer en Chine, qui ont touché un creux de près d'un an sur fond de repli des prévisions de la demande et de contraction de la production.

ArcelorMittal, lanterne rouge du CAC 40, a fini sur un repli de 3,76%. A Londres, Glencore, BHP et Anglo American ont reflué respectivement de 3,31%, 2,95% et 3,28%.

Côté résultats d'entreprises, Standard Chartered a chuté de 7,8%, la banque britannique prévoyant une stagnation de ses revenus annuels. BP a pour sa part abandonné 3,4% après une perte de 2,54 milliards de dollars.

A Zurich, AMS et Adecco ont affiché respectivement des pertes de 8,44% et 4,01% après des prévisions trimestrielles jugées décevantes.

La plus forte progression du jour sur le Stoxx 600 est revenue à HelloFresh (+17,2%) à la faveur d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

Sodexo a gagné 0,75% et Elior a perdu 5,5% après une note sectorielle de Goldman Sachs prenant compte de l'impact de l'inflation sur les groupes de restauration collective.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,47%, le Standard & Poor's 500 0,41% et le Nasdaq 0,22%, les marchés d'actions étant essentiellement animés pour l'heure par les résultats et prévisions de sociétés dans l'attente de la Fed.

Pfizer avance de 4,85% après avoir relevé de 7,5%, à 36 milliards de dollars (31 milliards d'euros), sa prévision de ventes de son vaccin contre le COVID-19 pour l'ensemble de l'année.

Under Armour Inc bondit de plus de 15% grâce à ses prévisions.

Côté baisse, Tesla abandonne 3,84%, après les déclarations de son directeur général, Elon Musk, selon lesquelles le constructeur automobile n'a pas signé d'accord avec Hertz, plus d'une semaine après l'annonce d'une commande de 100.000 voitures par le géant de la location, ce qui avait alors déclenché un rally boursier sur l'action Tesla.

LES INDICATEURS DU JOUR

Au chapitre macroéconomique, la croissance de l'activité manufacturière en zone euro a souffert en octobre des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et des problèmes logistiques, qui ont fait grimper le coût des intrants. L'indice d'activité PMI définitif mesuré par IHS Markit a reculé à 58,3 contre 58,6 le mois précédent.

CHANGES

Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure l'évolution de la devise américaine face à un panier de devises de référence, gagne 0,24%.

L'euro est lui stable autour de 1,1580 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans cède trois points de base à 1,5435%.

Son équivalent allemand de même échéance, référence pour la zone euro, s'est contracté de 5,7 points de base à -0,159%.

PÉTROLE

Le pétrole, lui, est en légère baisse à deux jours de la réunion de l'Opep+, avec un baril de Brent à 84,61 dollars et celui du brut léger américain à 83,73 dollars.

A SUIVRE MERCREDI:

Fin de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 18h00 GMT, conférence de presse à 18h30 GMT

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)