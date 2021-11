L'Europe finit en hausse, les résultats et les banques en soutien

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi et Wall Street évoluait également dans le vert à mi-séance, les marchés d'actions étant portés par l'optimisme né des résultats des entreprises même si une certaine prudence demeure à l'approche des réunions de plusieurs banques centrales cette semaine.

À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,92% à 6.893,29points. Le Footsie britannique a pris 0,71% et le Dax allemand 0,75%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,7%, le FTSEurofirst 300 0,74% et le Stoxx 600 0,71%.

La semaine qui s'ouvre sera marquée par des réunions de plusieurs banques centrales, dont celle de la Banque d'Australie mardi et celle de la Banque d'Angleterre jeudi.

La Réserve fédérale américaine présentera, pour sa part, mercredi à 19h00 GMT un communiqué de politique monétaire avant une conférence de presse à 19h30 GMT, l'issue de deux jours de réunion du FOMC.

Le marché anticipe une annonce sur une réduction de 15 milliards de dollars du programme d'achats mensuels d'actifs de 120 milliards de dollars (103 milliards d'euros) de la banque centrale américaine. Son président, Jerome Powell, a estimé le mois dernier qu'il était temps de lancer le 'tapering".

Malgré la perspective d'un durcissement des politiques monétaires de la Fed et de la BoE, l'amélioration des résultats des sociétés au troisième trimestre continue pour le moment d'alimenter la tendance positive sur les marchés d'actions.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avançait de 0,16% après avoir touché en séance un record à 36.000 points. Le Standard & Poor's 500 grignotait 0,1% pour sa part, tandis que le Nasdaq prenait 0,42%.

Principal soutien aux indices, Tesla avance de 5,1% à 1.171 dollars après avoir franchi la semaine dernière le cap des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Meta Platforms, la maison mère de Facebook, contribue également à l'embellie du Nasdaq avec un gain de 2,4%.

"Les investisseurs estiment que le marché va rester solide jusqu'à la fin de l'année, donc ils misent sur les gagnants", commente Dennis Dick, trader chez Bright Trading.

Hors valeurs technologiques, Harley-Davidson bondit de 7,43% à la faveur de la suppression par l'Union européenne des droits de douane punitifs sur les motos et d'autres produits américains.

VALEURS

Le règlement du litige sur l'acier et l'aluminium entre Bruxelles et Washington a également profité en Europe aux groupes sidérurgiques comme ArcelorMittal (+2,03%), Salzgitter (+1,89%) et Thyssenkrupp (+2,36%).

Dans les changements de recommandations, Sanofi a gagné 2,1%, HSBC étant passé à l'achat sur le groupe pharmaceutique français.

A la baisse, Barclays a cédé 0,7% après l'annonce de la démission de son patron Jes Staley à la suite des conclusions préliminaires de l'enquête menée par les autorités britanniques sur ses liens avec Jeffrey Epstein.

Ailleurs en Europe, le joaillier danois Pandora a chuté de 5,81%, la croissance de ses ventes au troisième trimestre étant jugée décevante.

La compagnie aérienne Ryanair, en repli de 4,45% en séance, après un avertissement sur sa perte annuelle et l'annonce d'un projet de retrait de la Bourse, a renversé la tendance pour finir sur un gain de 1,15%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Europe, le principal indicateur du jour portait sur le secteur manufacturier britannique. L'activité dans ce secteur manufacturier a progressé en octobre, à 57,8 après 57,1 en septembre, mais les industriels ont vu la croissance de la production ralentir et les coûts monter en flèche face aux tensions sur l'offre, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI).

Aux Etats-Unis, l'indice de l'activité manufacturière a accusé une légèrement décélération en octobre, à 60,8 contre 61,1 le mois précédent, tandis que l'indice des nouvelles commandes est tombé à son plus bas niveau depuis juin 2020, à 59,8 après 66,7 en septembre, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.

CHANGES

Sur le marché des changes, l'indice mesurant les fluctuations du dollar face à un panier de devises de référence recule de 0,16% à la veille de la réunion de la Fed.

Goldman Sachs anticipe cependant désormais une première hausse de taux de la Fed dès juillet 2022 contre le troisième trimestre de 2023 auparavant.

L'euro évolue sans grand changement, à 1,1592 dollar.

La livre sterling cède 0,4% contre l'euro dans un contexte de tensions entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de la pêche et avant la réunion de la Banque d'Angleterre jeudi.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor à dix ans avance de 2,6 points de base à 1,5821%, dans l'anticipation d'un resserrement monétaire.

Son équivalent allemand de même échéance, référence pour la zone euro, a fini pratiquement stable à -0,102%.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, le brut repart à la hausse avant la réunion de jeudi de l'Opep+. Le baril de Brent prend 1,16% à 84,70 dollars et le brut léger américain 0,78% à 84,21 dollars.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)