L'Europe finit en hausse, la tech en vedette

par Diana Mandia (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, tirées par les valeurs technologiques après les bons résultats de SAP et ASML, ainsi que par les mesures annoncées en Chine pour soutenir la croissance dans la deuxième économie mondiale. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,91% à 7.455,64 points. Le Footsie britannique a pris 0,56% et le Dax allemand 1,58%. L'indice EuroStoxx 50 a pour sa part gagné 2,17%, le FTSEurofirst 300 1,18% et le Stoxx 600 1,15%. La publication de résultats meilleurs que prévu pour un certain nombre de sociétés technologiques, dont ASML, l'un des principaux fournisseurs des fabricants de semi-conducteurs, et le groupe allemand de logiciels SAP, a soutenu les marchés européens mercredi et permis aux valeurs technologiques d'atteindre leur plus haut niveau depuis deux ans. Les investisseurs ont également été rassurés par l'annonce de la banque centrale chinoise d'une réduction des réserves obligatoires des banques à partir du 5 février, alors que Pékin poursuit ses efforts pour stimuler l'activité dans la deuxième économie mondiale. L'optimisme des marchés s'inscrit dans un contexte d'attentes accrues à l'approche de la première réunion de politique monétaire de 2004 de la Banque centrale européenne (BCE), prévue pour jeudi. Alors que l'institution basée à Francfort devrait maintenir les taux à leur niveau actuel, les investisseurs seront très attentifs à tout commentaire sur les perspectives d'assouplissement de la politique monétaire. Les traders prévoient jusqu'à 130 points de base de réduction des taux d'intérêt cette année. "Il y a beaucoup d'optimisme dans l'air - un élan positif provenant de la clôture aux Etats-Unis la nuit dernière", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets, faisant référence au troisième record de clôture consécutif du S&P 500 mardi. VALEURS ASML a gagné mercredi 9,7% et entraîné le compartiment de la tech dans son sillage, avec une hausse de 4,8%, en tête des secteurs du Stoxx 600. SAP, qui a dévoilé mardi un programme de restructuration de deux milliards d'euros pour 2024, a fini sur une hausse de plus de 7%. A Paris, Alstom a perdu 5,4% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son troisième trimestre. Les groupes du luxe, très exposés à la Chine, notamment LVMH, Kering ont affiché des progressions de 1,9% et 1,3%, tandis que l'indice des ressources de base a avancé de 2%, tous soutenus par les mesures de relance économique annoncées par Pékin. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,31%, le Standard & Poor's 500 0,62% et le Nasdaq Composite 1,06%, consolidant ainsi la progression des dernières séances. Parmi les groupes qui se distinguent, Netflix avance de 11,5% après avoir dépassé les attentes en matière de croissance du nombre d'abonnés. LES INDICATEURS DU JOUR Les PMI préliminaires pour janvier ont montré que l'activité économique avait continué à se contracter en France et en Allemagne, mais que le ralentissement dans la zone euro s'était atténué. L'institut Ifo a de nouveau revu à la baisse mercredi sa prévision de croissance pour l'Allemagne en 2024 et s'attend désormais à ce que la plus grande économie d'Europe enregistre une hausse du produit intérieur brut de 0,7% en 2024, au lieu de 0,9% prévu précédemment mi-décembre. Outre-Atlantique, l'activité des entreprises s'est accélérée en janvier, selon les résultats préliminaires des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat, l'indice PMI composite "flash" passant à 52,3 en janvier, le niveau le plus élevé depuis juin dernier. CHANGES Le dollar cède 0,5% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,44% à 1,0899 dollar après la publication des indicateurs PMI. Le billet vert est néanmoins en hausse d'environ 1,7% en janvier et il est en passe de réaliser sa meilleure performance mensuelle depuis septembre, les opérateurs revoyant à la baisse leurs prévisions d'une réduction rapide des taux d'intérêt de la Fed. TAUX Les rendements obligataires en zone euro ont reculé mercredi alors que le marché digérait le PMI de la zone euro, qui a montré que l'activité s'est à nouveau contractée en janvier. Le rendement du dix ans allemand a perdu près de 2 points à 2,331%, et le rendement à deux ans près de 1 pb à 2,706%. Les taux américains sont plutôt stables, les investisseurs attendant la publication du produit intérieur brut (PIB) américain jeudi et la réunion de la Fed la semaine prochaine. Ils ont toutefois réduit leur recul après la publication de l'enquête S&P Global montrant une accélération de l'activité des entreprises américaines en janvier. Le taux à dix ans ressort ainsi à 4,1511%, et celui à deux ans à 4,3675%. PÉTROLE Les prix du pétrole progressent légèrement, la baisse plus importante que prévu des réserves de brut aux États-Unis, les mesures de relance économique en Chine et les tensions géopolitiques ayant permis de contrer les inquiétudes concernant la demande. Le Brent prend 1,18% à 80,49 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,69% à 75,63 dollars CLc1. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)