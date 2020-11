L'Europe finit en hausse à la veille de la présidentielle US

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi à la faveur de bons indicateurs économiques dans l'industrie, reléguant temporairement au second plan les incertitudes sur la pandémie et l'élection présidentielle américaine.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 2,11% à 4.691,14 points. Le Footsie britannique a pris 1,43% et le Dax allemand a gagné 2,01%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 2,03%, le FTSEurofirst 300 de 1,53% et le Stoxx 600 de 1,53%.

La séance avait bien commencé avec la publication d'un indice d'activité du secteur industriel chinois à un plus haut depuis janvier 2011 sous l'effet d'une accélération de la demande intérieure et la tendance positive s'est accentuée grâce à l'annonce d'une hausse plus nette que prévu de l'indice manufacturier de la zone euro à 54,8 en octobre, un pic depuis juillet 2018.

Aux Etats-Unis, la croissance de l'activité manufacturière s'est également accéléré le mois dernier, son indice se rapprochant d'un plus haut d'environ deux ans.

Au moment de la clôture en Europe, les trois indices majeurs de Wall Street gagnaient entre 0,36% et 1,72%.

Ces bonnes nouvelles macroéconomiques ont pris le pas sur les incertitudes concernant l'élection aux Etats-Unis. Si les sondages au niveau national donnent le démocrate Joe Biden devant Donald Trump, la course est beaucoup plus indécise dans les Etats clés et le locataire de la Maison blanche pourrait bien contester les résultats en cas de défaite.

"L'élection approche et le verdict risque d'être retardé ou contesté, la tempête parfaite pour que l'appétit pour les actifs à risque diminue", a annoncé Erik Nelson, chez Wells Fargo.

VALEURS

Parmi les valeurs en baisse à la Bourse de Paris, Unibail-Rodamco-Westfield, numéro un mondial de l'immobilier commercial, a cédé 1,89% après avoir publié des résultats en baisse sur les neuf premiers mois de l'année et prévenu que le retour au confinement dans une partie de l'Europe pourrait peser au quatrième trimestre.

Le distributeur spécialisé Fnac-Darty a perdu 1,95%, pénalisé par la fermeture de ses rayons librairie.

En hausse, Sanofi a gagné 2,60% après l'annonce d'une offre d'achat sur la société néerlandaise de biotechnologie Kiadis Pharma (+249,4%) et DBV Technologies s'est envolé de 52,69% après la validation de sa demande d'autorisation de mise sur le marché du Viaskin Peanut par l'Agence européenne des médicaments.

En tête du Stoxx 600, Ocado a grimpé de 8,04% après avoir annoncé plusieurs acquisitions et révisé à la hausse son objectif d'Ebitda annuel.

CHANGES

Malgré les indicateurs économiques supérieurs aux prévisions du jour, le dollar reste en légère hausse face à un panier de devises internationales, signe de la prudence des cambistes avec les inquiétudes liées à la politique aux Etats-Unis, à la pandémie, à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale jeudi et du rapport sur l'emploi vendredi.

L'"indice dollar" avance de 0,13%.

L'euro recule légèrement, à 1,1633 dollar.

TAUX

La prudence est manifeste sur le marché obligataire américain où le rendement des Treasuries à dix ans cède plus de deux points de base à 0,8417%.

PÉTROLE

Les cours du brut remontent après avoir lourdement chuté en séance, plombés par les craintes pour la demande avec la multiplication des mesures restrictives en Europe.

Le Brent prend 0,61% à 38,17 dollars le baril et le brut léger américain s'octroie 0,7% à 36,04 dollars.

Ils ont respectivement perdu en séance jusqu'à 4,6% et 6%.

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1345,80 +20,33 +1,53% -17,13%

Eurostoxx 50 3019,54 +61,33 +2,07% -19,37%

CAC 40 4691,14 +96,90 +2,11% -21,53%

Dax 30 11788,28 +231,80 +2,01% -11,03%

FTSE 5657,01 +79,74 +1,43% -25,00%

SMI 9791,68 +204,53 +2,13% -7,77%

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 26949,01 +447,41 +1,69% -5,57%

S&P-500 3315,84 +45,88 +1,40% +2,63%

Nasdaq 10949,47 +37,88 +0,35% +22,03%

Nasdaq 100 11081,84 +28,90 +0,26% +26,90%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1632 1,1647 -0,13% +3,76%

Dlr/Yen 104,80 104,64 +0,15% -3,73%

Euro/Yen 121,92 121,88 +0,03% -0,02%

Dlr/CHF 0,9198 0,9167 +0,34% -4,96%

Euro/CHF 1,0703 1,0678 +0,23% -1,37%

Stg/Dlr 1,2902 1,2941 -0,30% -2,71%

Indice $ 94,1600 94,0380 +0,13% -2,09%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1892,61 1877,95 +0,78% +24,76%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bu

nd

(pts)

Future Bund 176,30 +0,15

Bund 10 ans -0,64 +0,00

Bund 2 ans -0,80 +0,00

OAT 10 ans -0,35 -0,00 +28,62

Treasury 10 ans 0,84 -0,02

Treasury 2 ans 0,16 +0,00

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 36,15 35,79 +0,36 +1,01% -40,94%

Brent 38,26 37,94 +0,32 +0,84% -42,06%

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)