L'Europe finit en forte hausse, optimisme sur les taux malgré les tensions au Proche-Orient













par Diana Mandia (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi, soutenues par les commentaires accommodants de responsables de la Réserve fédérale (Fed) malgré les tensions liées au conflit au Proche-Orient. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 2,01% à 7.162,43 points. Le Footsie britannique a pris 1,82% et le Dax allemand a gagné 1,95%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 2,25%, le FTSEurofirst 300 de 1,94% et le Stoxx 600 de 1,96%, sa meilleure séance de 2023. Les commentaires des responsables de la Banque centrale américaine ont soulagé les investisseurs et contribué à la détente obligataire aux Etats-Unis, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, plaidant tous les deux pour une approche prudente sur le coût de l'argent dans un contexte de forte hausse des rendement des emprunts d'État. Mardi, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a contribué à l'optimisme, affirmant que la banque centrale américaine n'avait pas besoin de relever davantage les taux d'intérêt. La ruée vers les actifs refuge, tels que le dollar, l'or et les obligations souveraines s'est en outre quelque peu calmée mardi, tandis que les prix du pétrole se sont repliés, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques trois jours après de l'attaque lancée par le Hamas sur le territoire d'Israël. Un rapport de Bloomberg sur d'éventuelles nouvelles mesures de soutien économique en Chine a également alimenté l'optimisme. La prudence reste toutefois de mise avant une série d'indicateurs clés cette semaine, dont les chiffres de l'inflation allemande et américaine, et alors que les derniers comptes rendus des réunions de politique monétaire de la Fed mercredi et de la BCE jeudi devraient également fournir des éléments pour évaluer la trajectoire des taux. VALEURS Aux valeurs, l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a abandonné 5% après avoir reporté le lancement de son nouveau titre XDefiant à une date indéterminée. Carrefour a perdu d'environ 1,2% après que J.P. Morgan a abaissé de 10% les prévisions de chiffre d'affaires du distributeur français pour le troisième trimestre. Alstom, qui se redresse légèrement après la dégringolade de la semaine dernière suite à l'avertissement sur les liquidités, a avancé de 4,5%. Elis a gagné 4,7% après que BWGI (BW Gestão de Investimentos), une société brésilienne, a pris une participation d'environ 6% à son capital. Sur le Stoxx, tous les secteurs ont terminé en hausse, les ressources de base (2,89%), l'automobile (2,5%) et les voyages (3,87%) menant les gains. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,71%, le Standard & Poor's 500 1,06% et le Nasdaq Composite 1,24%, soutenus par le recul des rendements des bons du Trésor américain. CHANGES Après avoir progressé lundi, porté par son statut de valeur refuge, le dollar recule de 0,36% mardi avec les commentaires accommodants de la Fed face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro avance de 0,47% à 1,0615 dollar. "Les rendements des bons du Trésor ayant considérablement baissé ce matin, ce qui s'est traduit par une séance plus constructive pour les actions européennes, il semble que les opérateurs de change soient plus à l'aise pour se détourner du dollar", a déclaré Simon Harvey, analyste chez Monex Europe. TAUX La forte demande pour les obligations souveraines en zone euro s'est essouflée après une ruée sur les actifs refuge lundi, sur fond de tensions géopolitiques. Le rendement du dix ans allemand a pris presque 2 pb à 2,784 % après avoir chuté de 12,5 pb la veille, tandis que celui du taux à deux ans DE2YT=RR a progressé de 4 pb à 3,071%. Les marchés obligataires américains reculent pour leur part après les commentaires des responsables de la Fed sur les taux. Le rendement du Treasury à dix ans abandonne 15 points de base à 4,6323%, tandis que le taux à deux ans US2YT=RR recule de 13 points de base à 4,9443%. PÉTROLE Les prix du pétrole, qui ont bondi de plus de 4% lundi, s'érodent mardi, les opérateurs restant attentifs à d'éventuelles perturbations de l'offre sur fond du conflit israélo-palestinien. Le Brent avance de -0,75% à 87,49 dollars le baril LCOc1, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de -0,75% à 85,73 dollars CLc1. A SUIVRE MERCREDI: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Diana Mandiá)