L'Europe finit en baisse, pas d'accord sur la dette américaine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi et deux des trois indices de Wall Street étaient également orientés dans le rouge à mi-séance, la prudence restant de mise en l'absence d'accord sur la dette américaine alors que le dollar et les rendements obligataires montent. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 1,33% à 7.378,71 points, pénalisé par la chute des valeurs du luxe sur des prises de bénéfices. Le Footsie britannique a reflué de 0,1% et le Dax allemand de 0,44%. L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,99%, le FTSEurofirst 300 0,62% et le Stoxx 600 0,60%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones est stable, le Standard & Poor's 500 recule de 0,29% et le Nasdaq de 0,28%. Après des discussions jugées "productives" entre démocrates et républicains sur le plafond de la dette des Etats-Unis lundi, les deux camps doivent encore se rencontrer ce mardi mais, de l'aveu même du "speaker" de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, un accord sur ce dossier n'est pas imminent. "Les marchés ont connu de solides rebonds au cours des dernières semaines et les négociations sur le plafond de la dette sont une excuse pour faire preuve de prudence actuellement", explique Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities. "La véritable raison du coup de frein (sur les actions) est la poursuite de la remontée des rendements (obligataires)", a-t-il ajouté. Le rendement des Treasuries à un mois a touché marché un pic historique à 5,88%, tandis que le S&P-500 évolue depuis deux séances dans une fourchette étroite de 30 points. A WALL STREET A Wall Street, quelques résultats d'entreprises animent les échanges, à commencer par Lowe's qui prend 2,97% malgré l'abaissement de ses perspectives annuelles. Les analystes soulignent cependant que les comptes du groupe ne sont pas aussi mauvais que redouté, au regard de l'avertissement lancé la semaine dernière par son concurrent Home Depot (+2,30%). Zoom Video Communications plonge de 8,01%, le groupe ayant enregistré sa croissance trimestrielle la plus faible. Broadcom avance de 2,64% à la faveur d'un accord de plusieurs milliards de dollars avec Apple (-0,89%) dans la production de puces aux Etats-Unis. VALEURS EN EUROPE Le secteur du luxe en Europe (-4,29%) a souffert mardi en Bourse dans un contexte de prises de bénéfices, de remontée des rendements obligataires et de signes de baisse de la demande aux Etats-Unis. LVMH (-5,01%), Hermès (-6,54%) et Kering (-2,97%) à Paris, Burberry (-3,13%) ou encore Richemont (-3,51%) ailleurs ont fini dans le rouge. Vivendi, plus forte baisse du CAC 40, a chuté de 3,60% en raison de la cession de titres du groupe de médias par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, selon des traders. Société générale a gagné 3,89% alors que Slawomir Krupa prend ce mardi les rênes de la banque après le mandat tumultueux et long de 15 ans de son prédécesseur Frédéric Oudéa. Toujours dans le secteur bancaire, le suisse Julius Baer a plongé de 7,39%, ses flux de capitaux sur les quatre premiers mois de l'année ayant déçu. LES INDICATEURS DU JOUR En zone euro, la croissance de l'activité s'est essoufflée en mai avec un indice PMI composite tombé à 53,3 contre 54,1 en avril, selon la première estimation publiée mardi. Au Royaume-Uni, l'activité des services a également ralenti ce mois-ci, à 55,1 contre 55,9, tandis que celle de l'industrie s'est à nouveau contractée, à 46,9 après 47,8. Le FMI a cependant estimé que le Royaume-Uni devrait échapper à une récession cette année. L'activité économique aux Etats-Unis a en revanche atteint son plus haut niveau en 13 mois en mai avec un indice PMI composite à 54,5 (contre 53,4 en avril) et un secteur des services à 55,1 (contre 53,6 en avril). CHANGES L'indice dollar, mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, a atteint mardi un plus haut de deux mois, à 103,65 points, dans la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt à la suite des propos de plusieurs responsables de la Fed, dont James Bullard et Neel Kashkari. L'euro recule à 1,0766 dollar (-0,42%), proche du creux de deux mois touché vendredi. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, qui a fluctué entre 2,455% et 2,497%, HSBC ayant déclaré s'attendre à un taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) à 4% d'ici la fin de l'année, a réduit ses gains en clôture à environ un point de base, à 2,46%. Le rendement des bons du Trésor américain de même échéance prenait un peu plus de deux points, à 3,7418%, à un pic de deux mois. PÉTROLE Le marché pétrolier est tiré par une hausse de la demande d'essence aux Etats-Unis et par l'avertissement du ministre saoudien de l'Energie à l'encontre des vendeurs à découvert. Selon Craig Erlam, analyste chez Oanda, cela pourrait suggérer de nouvelles coupes dans la production des pays de l'Opep+ lors de leur réunion du 4 juin. Le Brent prend 1,7% à 77,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,85% à 73,38 dollars. (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)