L'Europe finit dans le vert pour la cinquième semaine d'affilée

L'Europe finit dans le vert pour la cinquième semaine d'affilée













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont bouclé vendredi une cinquième semaine d'affilée dans le vert, portées notamment par les bons chiffres de l'activité des services en Europe, tandis qu'à Wall Street, les indices étaient stables en fin de journée, les investisseurs digérant des résultats d'entreprises contrastés et des données macroéconomiques mitigées. À Paris, le CAC 40, tiré par les valeurs de la santé et du luxe, a terminé sur un nouveau record à 7.577 points. Le Footsie britannique, en hausse de 0,15%, a profité de l'amélioration de l'indice GfK de confiance des consommateurs qui atteint son plus haut niveau depuis février 2022. Le Dax allemand, porté notamment par l'automobile, a avancé de 0,54%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,54%, le FTSEurofirst 300 de 0,29% et le Stoxx 600 de 0,34%. Au terme d'une séance indécise, marquée par les "trois sorcières" - l'arrivée à échéance de plusieurs produits dérivés - sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a gagné 0,76% et le Stoxx 600 0,45%, cinquième hausse consécutive hebdomadaire. Les investisseurs ont bien accueilli les indicateurs PMI "flash" mensuels qui ont montré un indice composite en zone euro en avril à 54,4, au plus au plus haut depuis 11 mois, tandis qu'au Royaume-Uni, il a accéléré à 53,9 après 52,2 en mars. Les difficultés du secteur manufacturier se sont toutefois poursuivies, mettant en évidence les risques qui pèsent sur la conjoncture mondiale avec le relèvement accéléré des taux d'intérêt des banques centrales. Aux Etats-Unis, où les PMI étaient également publiés, l'indice composite a progressé à 53,5 en avril contre 52,3 en mars. Les statistiques américaines de la veille marquées par un indice Conference Board au plus bas depuis novembre 2020, une baisse des reventes de logements en mars et un indice d'activité "Philly Fed" à son plus faible niveau en près de trois ans, ont cependant accentué la crainte d'une récession, à moins de deux semaines de la réunion de la Fed qui devrait encore relever ses taux d'intérêt. VALEURS EN EUROPE En Europe, le secteur de la santé (+1,72%) a signé la meilleure performance du Stoxx 600 avec notamment EssilorLuxottica qui a bondi de 6,27% après la publication de ventes trimestrielles supérieures aux attentes. De l'autre côté du spectre, le compartiment des ressources de base (-3,86%) a souffert du repli des cours du cuivre, dans un contexte de craintes sur la demande. Ailleurs en Europe, l'éditeur allemand de logiciels SAP a pris 5,24% après un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, tandis que le groupe italien Salvatore Ferragammo (-5,93%) a été pénalisé par le repli de ventes trimestrielles. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait de 0,05%, le Standard & Poor's 500 de 0,02%, tandis que le Nasdaq grignotait 0,01% Procter & Gamble (+3,94%) offre un soutien aux indices avec le relèvement de son objectif de chiffre d'affaires annuel, le géant des biens de consommation courante estimant que la hausse des prix devrait compenser une baisse des volumes. Tesla (+1,12%) regagne une partie du terrain perdu la veille, grâce au relèvement des tarifs de ses véhicules électriques haut de gamme. Les valeurs technologiques comme Apple, Meta Platforms et Microsoft perdent de 0,14% à 0,94% avec la remontée des rendements obligataires, l'activité dans le secteur privé aux Etats-Unis ayant accéléré à un sommet de 11 mois en avril. CHANGES Le dollar est stable face à un panier de devises de référence mais s'achemine vers son premier gain hebdomadaire (+0,2%) depuis fin février. L'euro remonte à 1,097 dollar (+0,03%) après avoir touché un creux en séance à $1,0938. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat sont en hausse, les dernières données PMI plaidant pour un renchérissement du coût du crédit. Celui du Bund allemand à dix ans a fini sur un gain de 4,2 points de base, à 2,48%, et a gagné sur l'ensemble de la semaine environ six points après une hausse de 25 points la semaine dernière. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avance de son côté d'environ 2,5 points, à 3,56%. PÉTROLE Le marché pétrolier se dirige vers une lourde perte, d'environ 5% sur l'ensemble de la semaine sur fond d'incertitudes économiques liées à la poursuite attendue du resserrement monétaire. Vers 16H00 GMT ,le Brent gagnait cependant 0,65% à 81,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,66% à 77,88 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)